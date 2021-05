Guayaquil: La sociedad civil confronta el transporte ante el silencio oficial

El viernes 21 de mayo empezó un paro parcial de transporte urbano en Guayaquil, respuesta a la falta de avances en las mesas instaladas por las autoridades para tratar el alza del diésel. El gremio presiona por una solución inmediata y los usuarios casi colapsan desde la paciencia y las economías.

Se cumplen hoy ocho días de esa medida y no hay avances significativos. Por un lado el Gobierno recién instalado ha preferido mantenerse al margen, igual que la Autoridad de Transporte y Movilidad de la urbe, a la que al paso salió el Cabildo a representar con un discurso igual estancado que el silencio. Aquel que apura al Gobierno a que se haga cargo.

La falta de acciones, soluciones y respuestas ha llevado a la sociedad civil a tomar la batuta de las conversaciones con los transportistas. Esta semana, el Observatorio de Servicios Públicos instaló mesas de diálogo en busca de soluciones.

Medidas Una delegación se trasladó a la Defensoría. Hay un compromiso de la entidad de solicitar una mesa de diálogo ampliada con autoridades.

La noche del jueves 27 de mayo, la organización, coordinada por César Cárdenas, envió un comunicado en donde anunciaba que usuarios, transportistas y choferes tratan la problemática actual.

Entran allí organizaciones barriales, populares, transportistas y delegados de los choferes que operan las unidades, quienes expusieron la situación de sus agremiados.

Que los costos de operación y el alza de los combustibles, así como el aforo reducido, por la pandemia, hacen imposible cubrir los gastos y las deudas que mantienen, y que por eso trabajan menos horas, son parte de los argumentos.

Que no quieren perjudicar al usuario con una alza de los pasajes y que esperan que el gobierno nacional, de manera conjunta con el Municipio, busque alternativas de subsidio directo a la transportación pública, han dicho en esos primeros diálogos.

Hay mucho que aclarar sobre el tema transporte. El servicio urbano es deficiente. No han cumplido con sus promesas. El usuario no puede pagar la factura.

La iniciativa del inicio de las conversaciones desde la sociedad civil responde a la necesidad de imponer al usuario como eje medular de cualquier decisión que se tome al respecto de esta crisis, confirma a este medio Guillermo Leones, representante en la mesa de diálogo de la Confederación Unitaria de Barrios del Ecuador.

“Queremos evitar la confrontación, queremos evitar el regreso a los escenarios de los noventa, donde transportistas con posición cerrada coercionaban a los gobierno, que cedían siempre perjudicando al usuario”, explica.

Quienes usan el transporte público son los principales actores porque son los afectados directos, ahora mismo, y lo serán si llegase a aceptarse un alza del pasaje, recalca el líder comunitario.

En este tema no podemos olvidar la precarización al trabajo del conductor de buses. Muchos no son asegurados y no les pagan como corresponde.

Guillermo Leones, representante de la Confederación Unitaria de Barrios