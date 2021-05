Diez centavos pesan si solo se percibe el sueldo básico

Desolación. Pasado el mediodía no hay buses rodando en Guayaquil.

La paralización parcial del transporte urbano en Guayaquil lleva una semana sin solución. Los ciudadanos, sobre todo los de la fuerza laboral, viven a diario peripecias, pues van aglomerados en furgonetas, tricimotos o la Metrovía. El mayor golpe, por supuesto, fue al bolsillo. Y si el pasaje sube los diez centavos que quiere el gremio, el dolor será permanente.

Mientras el Municipio toma el rol de la ATM e intenta aplacar la necesidad de movilidad con expresos, luego de exigir al Gobierno que solucione el tema, y mientras este, por su parte, mantiene silencio, en las veredas de esta Guayaquil sin buses se analiza el impacto que la ciudadanía tendría que vivir con un pasaje a 40 centavos.

Eduardo Ortega, vicepresidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, por ejemplo, rechaza el posible incremento. “No es consciente el Gobierno si pretende dar paso a eso. Hay que buscar alternativas”, argumenta.

Eduardo Salazar, presidente del comité barrial de la ciudadela Urdenor 1, se suma a ese criterio. Califica a la situación como “crítica” y que se agrava por la falta de empleo originado por la pandemia. A su juicio, cualquier aumento generará una cadena adicional de posible reembolso y que afectará a la ciudadanía. “Si las autoridades no toman las decisiones correctas esto se convertirá en una bomba de tiempo”, subraya Salazar.

La gente no debe pagar el subsidio. Lo puede cubrir el gobierno local. Si se gastan $ 20 millones en trapeo, con solo la mitad beneficiaría a toda una ciudad. David Llerena, magíster en Transporte Urbano

Del otro lado, los choferes y dueños de buses ponen sus argumentos. El transportista Lenar Aldaz, quien también es directivo del Frente de Base de Transportistas Urbanos de Guayaquil, explica que antes trabajaba con 40 dólares de combustible en el día, que representaba un aproximado de 35 galones de combustible. Hoy, según dice, esos mismos 40 dólares no representan ni 25 galones. “Y no podemos poner más por el aforo reducido (ese que no existe para la Metrovía) y encima de eso el número de usuarios también se redujo”, señala.

Aclara que no exigen una tarifa en específico, sino que se haga público el estudio del Municipio de Guayaquil y que sea “el valor que arroje dicho estudio. Ya sea 5, 10 o 20 centavos”, recalca el transportista al hacer énfasis que lo que se busca es una estabilidad que les permita laborar.

Al respecto, el magíster en Transporte Urbano, David Llerena, ha hecho un cálculo y dice que hay dos opciones. Subir el pasaje a cinco centavos o que el Municipio corra con un subsidio de 10 millones de dólares al año.

Si se subiera el pasaje, la más afectada sería la gente pobre, trabajadores, amas de casa, que ganan el básico. Esto perjudicaría la economía de los más vulnerables César Cárdenas, coordinador del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos

“Si en Guayaquil hay 2.800 buses, un incremento de tres a cinco centavos podría paliar la crisis en caso de que no haya respuestas del Gobierno central ahora mismo. Se estima que esa cantidad de automotores enfrentan pérdidas de 9 millones por el alza del combustible al año. Otra opción sería que el Gobierno local, que tiene la competencia, lo asuma”, dice.

En quien no debería caer el alza es en la gente, cree Llerena. “La mayor cantidad de población de los buses gana menos de 500 dólares. El impacto de dos viajes o tres, solo de ida, sería una repercusión considerable de gasto dentro de la canasta básica de los más necesitados”, agrega el experto.

Hecho. Furgonetas, mototaxis suplen a los buses. Las aglomeraciones son evidentes. CHRISTIAN VASCONEZ / expreso

César Cárdenas, coordinador del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos, afirma que durante las últimas horas se han mantenido reuniones con varios sectores ciudadanos. Todos coinciden en que no debe haber elevación del costo del pasaje al usuario.

“El Gobierno debe buscar otras alternativas de subsidio directo a transportistas: tarjetas direccionadas para compra de combustible. O el congelamiento del precio de estos; pero el problema debe solucionarse de una vez por todas. La gente pobre ya está afectada”, recuerda.

En una mirada macro a la problemática, el urbanista Luis Alfonso Saltos advierte que cada acción o inacción genera problemas a todos los sectores. “El problema del transporte público y su costo es un tema que se ha venido esquivando por varias administraciones, porque puede ocasionar un costo político alto”, señala.

Rechazamos si se pretende incrementar el costo del pasaje así como rechazamos que se sigan elevando los costos de los combustibles. Exigimos al Gobierno medidas Eduardo Ortega, vicepresidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador

Al respecto, sugiere un estudio real, abierto y participativo, pues es un tema que se analiza desde la planificación y debe verse reflejado en el Plan de ordenamiento territorial. “Por otro lado, desde el Gobierno, el tema del diésel y sus subsidios deberán tratarse en el Plan de Desarrollo Nacional que comenzará a trabajarse”, concluye.