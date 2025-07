Aquiles Álvarez respondió a quejas por el funcionamiento de la Troncal 4

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, respondió este martes 9 de julio a las críticas ciudadanas sobre el funcionamiento de la Troncal 4 de la Metrovía, puesta en marcha el pasado 24 de junio. Durante su habitual enlace radial, defendió el modelo de transporte implementado, lo calificó como un salto de dignidad para los usuarios y aseguró que el proceso de ajuste tomará tiempo.

“Sí, hay una que otra queja por los alimentadores que se van a ir sumando cada 15 días, pero la Troncal 4 es darle vida digna a la gente”, afirmó Álvarez, al destacar que las unidades cuentan con aire acondicionado y wifi gratuito, al igual que las troncales 1 y 3.

Álvarez reconoció que abandonar rutas tradicionales, que es una de las quejas que ha surgido desde que se estrenó la Troncal 4, causa malestar entre ciertos sectores, pero insistió en que se trata de una transición necesaria para ofrecer un mejor servicio. “Nunca hemos tenido tantas unidades con aire acondicionado y wifi. Claro que salir de algunas rutas históricas genera cierto malestar. Pero acostumbrándonos al servicio con los alimentadores que tanto nos ha costado implementar, daremos paso a un gran transporte público”, insistió.

Extensión del subsidio: tarifa de $0,30 sigue vigente

Uno de los anuncios más relevantes fue la extensión por 15 días del subsidio de $0,30, vigente actualmente en la Troncal 4. Inicialmente, ese beneficio vencía el 7 de julio, pero ahora se mantendrá hasta el 23 de julio, con la posibilidad de una nueva prórroga.

“Hacemos esta ampliación para que más ciudadanos se inscriban al programa de Aporte Social y congelen su tarifa de manera permanente”, dijo el alcalde el pasado 7 de julio. Hoy la intención, explicó, es evitar que los usuarios paguen la tarifa completa de $0,45 por no haberse registrado. Por lo que si es necesito extender aún más la fecha para sacar la tarjeta, lo hará, indicó.

Además, Álvarez recalcó que la tarjeta ciudadana La Guayaca será clave no solo para acceder a tarifas preferenciales, sino también a nuevos beneficios. “Queremos que los guayaquileños congelen la tarifa. Pero además se vienen más beneficios: descuentos en cadenas de comida, un seguro de vida, entre otros temas”, anunció.

A diario, decenas de usuarios acuden al Batallón del Suburbio para aplicar a la tarjeta y acogerse al subsidio. Cortesía

¿Dónde registrarse para congelar la tarifa?



El proceso de registro al programa Aporte Social puede hacerse:

Presencialmente:

En la estación Batallón del Suburbio, al oeste de Guayaquil.

Horarios: Lunes a viernes de 07:30 a 15:30, sábados de 09:00 a 12:00.

En línea:

A través del sitio oficial: www.laguayacagye.com

Los grupos prioritarios (adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes, no videntes y menores de edad) solo deben acercarse a los puntos autorizados para retirar su tarjeta, sin necesidad de registro previo.

El pasado 27 de junio, usuarios de Metrovía debieron esperar a la intemperie hasta que se habilite el acceso a la estación a solicitar la entrega de la tarjeta. CHRISTIAN VINUEZA

El reto de implementar un sistema nuevo



Desde su inauguración, la Troncal 4 ha movilizado a cerca de 89.000 personas, de las cuales más de 75.000 han accedido a la tarifa subsidiada, según datos oficiales. Otros 13.700 usuarios prioritarios pagaron entre $0,10 y $0,15, según datos oficiales.

No obstante, el funcionamiento de esta nueva troncal no ha estado exento de críticas. Usuarios han reportado confusión con las rutas, problemas con los conductores que no hacen paradas en estaciones vacías y poca información sobre los alimentadores.

En un recorrido realizado por EXPRESO el pasado 26 de junio, se constató que varias estaciones estaban semivacías y que algunos buses partían con menos de la mitad de su capacidad. “El primer día le pregunté casi todo al chofer. Pero ayer vi que hay choferes que no paran en las estaciones. Si ven una persona, siguen de largo. Deberían mejorar eso”, comentó Javier San Lucas, ciudadano que usa la troncal con regularidad.

Otros usuarios, como Andreina Bastidas, aseguran que aún no entienden por dónde pasan los alimentadores que conectan con sectores como la avenida 25 de Julio. “Está todo aún confuso, yo espero que con el pasar de las semanas todo se normalice y mejore”, dijo.

¿Qué hacer si pierdes tu tarjeta La Guayaca?



En caso de pérdida o robo de la tarjeta La Guayaca, el usuario debe:

Reportarlo en los puntos de atención de la Agencia Metrovía. El saldo se bloquea automáticamente. Luego, presentando la cédula, se puede solicitar una nueva tarjeta.

Lo que viene: Troncal 2 y más unidades



Álvarez también adelantó que está en marcha el proceso para la implementación de la Troncal 2. En total, se incorporarán 195 unidades, de las cuales 95 serán nuevas, con aire acondicionado y wifi, antes de que termine el 2025. Las otras 100 unidades llegarán durante el 2026.

“Estamos transformando el transporte público. Lo hacemos por etapas, con esfuerzo, para garantizar calidad. Pero necesitamos que la ciudadanía también se sume al cambio”, concluyó el alcalde.

