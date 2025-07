Aquiles Álvarez: “Un alcalde tiene que estar dispuesto a pelearse”

“Un alcalde tiene que estar dispuesto a pelearse con quien tenga que pelearse, pero también a extender la mano”, dijo Aquiles Álvarez este martes 9 de julio en su enlace radial, refiriéndose por primera vez de forma amplia al altercado que mantiene con Danny Torres, presidente de la comuna San Pedro de Chongón.

La polémica, que escaló desde redes sociales hasta la Fiscalía, gira en torno a un video que se viralizó el 7 de julio, en el que se observa una confrontación entre ambos. “Si nos piteamos, nos piteamos”, le dijo Álvarez a Torres. Este martes, en su enlace radial, explicó el contexto detrás de esa frase.

(Le puede interesar leer: Aquiles Álvarez es declarado 'persona no grata' por Federación de Comunas del Guayas)

“Me duele ver a dirigentes que se aprovechan de sus comunidades, de comuneros que a veces no tienen ni para comer. Si eso no te remueve, no puedes ser funcionario público”, enfatizó.

Aquiles Álvarez: “Acá nadie nos va a venir a chantajear” Leer más

El alcalde defendió su gestión, asegurando que esta es la administración que más ha invertido en Chongón. "Superamos los 50 millones de dólares”, afirmó. Entre las obras mencionó la construcción de dos parques con canchas de césped sintético, una nueva terminal terrestre, un mercado recién inaugurado, y tres plantas de tratamiento de aguas residuales (dos en construcción y una en repotenciación). “Aquí nadie puede decir que no se trabaja. Aquí hay que tener capacidad de gestión”, sentenció.

Además, anunció que la Terminal Terrestre de la Vía a la Costa será inaugurada en octubre.

(Lo invitamos a leer: “¡Si nos piteamos, nos piteamos!”: explosiva reacción del alcalde de Guayaquil)

Tremendo delincuente, presidente de la comuna Chongon, señor Danny Torres, pretende extorsionar a la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil, cobrándole $70,000 por un terreno comunal, donde por pedido de la comuna, mediante oficio, hicimos dos parques maravillosos que acabamos de… https://t.co/DhuSjGco9J — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) July 5, 2025

La denuncia: “Ese es dinero público”

Álvarez también confirmó que el Municipio de Guayaquil ha presentado una denuncia formal contra Danny Torres, por presuntamente solicitar el 25 % del valor de la inversión en los dos parques de Chongón. “Ese es dinero público”, recalcó.

A pesar de la denuncia y la confrontación pública, el alcalde no cerró la puerta al diálogo. “Si el presidente de la comuna quiere sentarse a limar asperezas, espectacular. Pero acá nadie nos va a chantajear”, dijo.

Guayaquil denuncia por extorsión a líder comunal de Chongón: caso irá a tribunales Leer más

La respuesta de Danny Torres a los señalamientos

Desde redes sociales, días atrás Danny Torres reaccionó a lo dicho por Álvarez, a quien dijo no temerle. “No te tengo miedo, Aquiles Álvarez. Vamos a ir a la vía legal. Tú tienes un grillete, yo no”, haciendo alusión al arresto domiciliario que el alcalde cumplió en el pasado.

Torres negó rotundamente las acusaciones y pidió que se haga pública la grabación completa del audio que motivó la denuncia. “Pablo Pita, muestre todo el contenido del audio. No engañen a la gente”, exigió, acusando al Municipio de manipulación.

(Le puede interesar leer: "Tú tienes un grillete, yo no": la respuesta de líder de Chongón a Aquiles Álvarez)

El dirigente también contextualizó la disputa como parte de una deuda histórica del Estado con las comunas de Chongón. Recordó que, en 1980, se donaron 1.500 hectáreas de terreno para el desarrollo del futuro aeropuerto de Guayaquil, a cambio de un plan que —según él— nunca se cumplió.

Tensión política de fondo entre Álvarez y Torres

¿Quién es el líder de Chongón que se enfrentó con Aquiles Álvarez? Leer más

Las fricciones entre Torres y Álvarez no son nuevas. EXPRESO ha documentado anteriores denuncias y señalamientos contra el dirigente comunal por presuntos cobros ilegales, tráfico de tierras y estafas.

Desde su cuenta en X (antes Twitter), Álvarez se refirió a él señalándolo de "delincuente". “Tremendo delincuente, presidente de la comuna Chongón, señor Danny Torres, pretende extorsionar a la Autoridad Aeroportuaria cobrando $70.000 por un terreno comunal”.

“Para mí esto no es personal. Es defender causas por los guayaquileños”, reiteró el alcalde, marcando una línea entre gestión pública y disputas personales. “Queremos paz, pero si hay que enfrentarse, lo haremos”, concluyó este 9 de julio durante su intervención.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!