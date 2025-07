"Tú tienes un grillete, yo no": la respuesta de líder de Chongón a Aquiles Álvarez

La tensión entre el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y el presidente de la comuna Chongón, Danny Torres, escaló a un nuevo nivel. Tras la viralización de un video que muestra un acalorado altercado y las posteriores acusaciones de extorsión por parte del burgomaestre, Torres rompió el silencio para dar su versión de los hechos y lanzar una dura advertencia.

"El que tiene mala imagen eres tu"

"Aclaro esta situación: ya vamos a la parte legal también, no te tengo miedo, Aquiles Álvarez", sentenció Torres en un video difundido como respuesta. En su declaración, el líder comunal se defendió de los señalamientos y contraatacó directamente al alcalde: "Tú tienes un grillete, yo no, y a mí no me digas delincuente, porque aquí quien tiene esa mala imagen eres tú".

Aquí al que le ordenaron grillete fue a ti. El presidente de la comuna Chongón, Danny Torres, rechazó las acusaciones e insultos del alcalde de #Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien lo llamó extorsionador por un audio que dice Torres autorizó a grabar y en el que no habla de nada… pic.twitter.com/95PAGXMgXc — LaHistoria (@lahistoriaec) July 6, 2025

El dirigente de Chongón explicó que el audio que el equipo del alcalde ha utilizado para acusarlo de extorsión fue sacado de contexto. Según Torres, esa grabación se realizó durante una reunión en las oficinas de la Autoridad Aeroportuaria con Pablo Pita y sus abogados, un encuentro en el que él mismo aceptó ser grabado. "Le digo, Pablo Pita, muestre todo el contenido del audio. No sean mentirosos, porque ese audio fue en la Autoridad Aeroportuaria", precisó.

Danny Torres enmarca la disputa en un contexto histórico, recordando que el problema de fondo se remonta a 1980. "La Comuna San Pedro de Chongón donó 1.500 hectáreas para que se realice el futuro aeropuerto intercontinental de Guayaquil", explicó. Afirmó que, desde entonces, se prometió un plan de desarrollo para las zonas de influencia que, según él, no se ha cumplido.

El líder comunal critica la falta de socialización de las obras recientes, como los parques y la nueva vía del aeropuerto, argumentando que estos proyectos benefician más a las nuevas urbanizaciones que a los comuneros.

Un nuevo episodio de tensión política en Guayaquil. Un video muestra al alcalde Aquiles Álvarez visiblemente alterado, gritando y abalanzándose sobre el presidente de la comuna Chongón, Danny Torres, durante un encuentro.



Los detalles 👉 https://t.co/NrgAaNuTHk pic.twitter.com/d12qyPjZc9 — Diario Expreso (@Expresoec) July 5, 2025

Finalmente, Torres se mantuvo firme en su postura, asegurando que no se dejará intimidar. "Jamás en la vida voy a agacharte la cabeza. Todos somos seres humanos y merecemos respeto", concluyó, advirtiendo que los organismos de derechos humanos también tendrán conocimiento del caso.

