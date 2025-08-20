Guía para compradores primerizos en subastas de vehículos de la ATM de Guayaquil

Motos desde $60 y autos desde $500: lo que debes saber si es tu primera vez en una subasta de este tipo

IMAGEN REFERENCIAL. Vehículos abandonados serán subastados en Guayaquil este 28 de agosto en un remate organizado por la ATM.

Si alguna vez soñaste con tener tu primer auto o moto, esta puede ser tu oportunidad. La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil anunció un gran remate de vehículos abandonados que se realizará el 28 de agosto de 2025, y ya ha despertado el interés de muchos ciudadanos.

Pero antes de lanzarte a hacer una oferta, aquí te dejamos una guía rápida para que sepas cómo participar y qué debes tener en cuenta si es tu primera vez comprando en una subasta de carros o motos.

¿Dónde y cuándo será el remate?

La subasta se llevará a cabo en el Centro de Retención Vehicular, ubicado en la Vía a la Costa Km. 24, junto al peaje de Chongón.

Fecha clave: 28 de agosto de 2025

Recepción de ofertas: de 08:30 a 11:00 a.m.

Apertura de sobres: a partir de las 12:00 p.m.

¿Qué vehículos se van a rematar?

En total son 1.054 vehículos abandonados que incluyen:

1.040 motocicletas desde $60 hasta $180

12 autos con precios base entre $500 y $4.000

2 camionetas con valores desde $900 hasta $7.800

Todos los vehículos han sido abandonados y ahora están disponibles para quienes deseen hacer una oferta justa. El valor base para cada bien es el 100% del avalúo.

¿Cómo participar en el remate de carros y motos?

Si estás interesado, debes seguir estos pasos:

1. Revisa el listado de vehículos

Ingresa a www.atm.gob.ec, ve a la sección “Información” y luego haz clic en “Remate de vehículos”. Ahí podrás ver:

Tipo de vehículo

Avalúo

Estado general

2. Presenta tu oferta en sobre cerrado

Descarga el formulario oficial desde la misma web y:

Llénalo con el valor de tu oferta

Adjunta el 10% del valor ofertado (en efectivo o cheque certificado)

3. Entrega tu sobre el mismo día del remate

Llévalo el 28 de agosto al punto del evento antes de las 11:00 a.m.

Recuerda que puedes ofertar por uno o más vehículos si así lo deseas.

¿Puedo ver los vehículos antes del remate?

Sí. Es recomendable que revises el estado físico del vehículo que te interesa. Puedes hacerlo en los siguientes puntos:

Vía a la Costa Km. 24, junto al peaje de Chongón

Vía a Daule Km. 8,5, Av. 42 N-O y Dr. Honorato Vásquez (atrás de Toyocosta)

Horario de atención: Lunes a viernes, de 08:30 a 13:00

Lo que debes considerar antes de hacer una oferta

Comprar en un remate puede ser una buena oportunidad, pero también implica ciertos riesgos y responsabilidades. Toma en cuenta:

Tú asumes los gastos pendientes del vehículo adjudicado (multas, impuestos, tasas de garaje, traspaso, traslado, etc.) No hay garantía: la ATM no se responsabiliza por el estado mecánico o legal de los vehículos. No se aceptan reclamos posteriores. Restricciones de participación: No pueden ofertar funcionarios de la ATM, sus familiares cercanos ni convivientes en unión de hecho.

