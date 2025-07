¿Quién es el líder de Chongón que se se enfrentó con Aquiles Álvarez?

Una nueva controversia política sacude a Guayaquil. La disputa entre el alcalde Aquiles Álvarez y Danny Torres, presidente de la comuna Chongón, ha escalado en redes sociales y medios, luego de una presunta agresión por parte del burgomaestre.

Este hecho no solo ha puesto nuevamente en el centro del debate al líder comunitario, sino que ha reavivado denuncias cruzadas y viejas tensiones territoriales.

¿Quién es Danny Torres?

Danny Román Torres Jiménez, según registros revisados por EXPRESO, es un reconocido dirigente comunal en Guayaquil que lleva varios años en temas vinculados a Chongón, parroquia urbana de la Perla del Pacífico.

Actualmente preside la comuna San Pedro de Chongón y en su perfil profesional en LinkedIn figura como ingeniero agrónomo, con trayectoria en administración de cultivos en fincas y haciendas.

Torres ha ganado notoriedad no solo por su liderazgo en la zona rural del noroeste de la ciudad, sino también por los cuestionamientos que pesan sobre su accionar.

Diversas voces lo señalan por supuestos actos de corrupción, incluyendo cobros irregulares y tráfico de tierras.

Un nuevo episodio de tensión política en Guayaquil. Un video muestra al alcalde Aquiles Álvarez visiblemente alterado, gritando y abalanzándose sobre el presidente de la comuna Chongón, Danny Torres, durante un encuentro.



Caso Chongón: Fernando Cornejo critica a Rovira y defiende a Aquiles Álvarez Leer más

Las acusaciones del alcalde Álvarez a Torres

El alcalde Aquiles Álvarez no se ha reservado calificativos al referirse a Torres. A través de su cuenta en X (antes Twitter), lo acusó directamente de intentar extorsionar a la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil.

“Tremendo delincuente, presidente de la comuna Chongón, señor Danny Torres, pretende extorsionar a la Autoridad Aeroportuaria cobrando $70.000 por un terreno comunal”, escribió Álvarez.

Además, en redes sociales circulan audios en los que supuestamente Torres exige un 25% del valor comercial a personas interesadas en terrenos de Chongón. A esto se suman otras denuncias que lo vinculan con presuntas estafas y tráfico de tierras en diferentes sectores de la ciudad.

La respuesta de Danny Torres a las acusaciones

Torres reaccionó con firmeza a los señalamientos y publicó un video en sus redes sociales donde niega los cargos y responde directamente al alcalde:

“No te tengo miedo, Aquiles Álvarez. Vamos a ir a la vía legal. Tú tienes un grillete, yo no. No me digas delincuente, porque el que arrastra esa imagen eres tú”, dijo.

El dirigente asegura que el audio utilizado para implicarlo en extorsión fue sacado de contexto y explicó que fue grabado durante una reunión en la Autoridad Aeroportuaria, donde él mismo dio su consentimiento para ser registrado. "Pablo Pita, muestre todo el contenido del audio. No engañen a la gente. Ese audio fue grabado en la Autoridad Aeroportuaria", reclamó.

Torres enmarca esta disputa en una problemática que, según él, se arrastra desde hace más de cuatro décadas. Recordó que en 1980 la comuna San Pedro de Chongón donó 1.500 hectáreas de terreno para la construcción del futuro aeropuerto intercontinental de Guayaquil. Como parte del acuerdo, asegura que se prometió un plan de desarrollo integral para las comunidades aledañas, el cual —dice— nunca se cumplió.

El dirigente comunitario cerró su pronunciamiento ratificando que no se dejará amedrentar. “Jamás te agacharé la cabeza. Todos merecemos respeto”, afirmó. Además, anunció que informará de lo ocurrido a organismos de derechos humanos, asegurando que su lucha continuará por las vías legales.

El presidente de la Comuna de Chongón Danny Torres,respondió al alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez por llamarlo "delincuente".

"Yo no tengo grillete.

Quien tiene esa mala imagen eres tú".

