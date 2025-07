Caso Chongón: Fernando Cornejo critica a Rovira y defiende a Aquiles Álvarez

El reciente altercado entre el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y el presidente de la comuna Chongón, Danny Torres, continúa generando repercusiones en el ámbito político local.

Uno de los pronunciamientos más destacados fue el de la gobernadora del Guayas, Zaida Rovira, quien emitió un mensaje en sus redes sociales que no tardó en recibir una respuesta contundente por parte de Fernando Cornejo, gerente general de la Empresa Pública Segura EP.

La respuesta de Fernando Cornejo

A través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), Cornejo criticó el pronunciamiento de Rovira y salió en defensa del alcalde Álvarez.

Aquiles Álvarez: "Si no nos unimos, vamos a convertirnos en una ciudad fantasma" Leer más

“¿En serio va a defender a extorsionadores y traficantes de tierras? Me imagino que no le han dado el antecedente legal del señor Torres. De ser así, le aconsejo que primero investigue antes de tuitear. Si lo sabía, preocupa que usted defienda a esta clase de personas”, escribió Cornejo.

El funcionario también aprovechó la oportunidad para cuestionar la gestión de la gobernadora, en especial sobre temas que podrían afectar al sector productivo de Guayaquil.

“¿Por qué no nos cuenta mejor qué gestión ha realizado para que al sector industrial de Guayaquil no le suban la energía eléctrica más que al resto de cantones del país? Sería interesante conocer qué está planeando para mitigar el aumento del costo de los productos elaborados en Guayaquil. Ojo, no solo impacta a la provincia, sino también a todo el Ecuador”, añadió.

Cornejo acompañó su publicación con capturas de pantalla y un audio en el que se vincula a Danny Torres con supuestas actividades irregulares.

Desde que asumió su cargo en Segura EP, Cornejo ha mostrado en reiteradas ocasiones su respaldo al alcalde de Guayaquil, defendiendo su gestión ante diversas controversias.

Buenas tardes, Gobernadora @zaidarovira



¿En serio va a defender a extorsionadores y traficantes de tierras?



Me imagino que no le han dado el antecedente legal del señor Torres. De ser así, le aconsejo que primero investigue antes de tuitear. Si lo sabía, preocupa que usted… pic.twitter.com/9BcjQPqjOW — Fernando Cornejo V. (@FernandCornejoV) July 5, 2025

Contexto del conflicto entre las autoridades

El enfrentamiento entre Álvarez y Torres ocurrió la tarde del viernes 4 de julio, y ha generado múltiples reacciones tanto en redes sociales como en espacios institucionales.

Diario EXPRESO solicitó una versión oficial al Departamento de Comunicación del Municipio de Guayaquil sobre este incidente, pero hasta el cierre de esta edición no se ha recibido una respuesta.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!