Xavier Jordán responde a Fiscalía: "Me persiguen sin pruebas desde hace 5 años"

El empresario Xavier Jordán rechaza las acusaciones en su contra y denuncia una persecución judicial.

El empresario Xavier Jordán, señalado por la Fiscalía General del Estado como presunto autor intelectual del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, emitió una declaración pública a través de su cuenta en la red social X, en la que rechaza las acusaciones en su contra y denuncia una persecución judicial que, según él, se ha sostenido por más de cinco años.

Jordán, quien actualmente se encuentra fuera del país, cuestionó la validez de los procesos judiciales en su contra, entre ellos el denominado caso Hospitales, iniciado durante la pandemia de COVID-19, y el caso Metástasis, en el que se le vincula con redes de corrupción y crimen organizado. Afirmó que ninguna de estas investigaciones ha demostrado su participación directa en actos ilícitos.

Respecto al caso Villavicencio, Jordán criticó que la Fiscalía base su acusación en el testimonio anticipado de Daniel Salcedo, sentenciado a más de 30 años de prisión, a quien calificó como “delincuente confeso”. Según versiones difundidas, Salcedo habría declarado que el magnicidio tuvo un costo aproximado de $200.000 y que Jordán habría sido uno de los financistas.

Xavier Jordán anunció que llevará su caso ante cortes internacionales

El empresario también mencionó una supuesta respuesta de la policía suiza, en el marco de una asistencia penal internacional, que negaría su vinculación con la aplicación TREMMA, elemento que —según él— fue ocultado por las autoridades ecuatorianas. “Nada es oculto, ya está en el proceso”, afirmó.

Finalmente, Jordán anunció que llevará su caso ante cortes internacionales, alegando que en Ecuador “no hay justicia, sino manipulación”. Reiteró que no se dejará silenciar y acusó a las autoridades de encubrir a los verdaderos responsables del crimen.

Por su parte, la Fiscalía sostiene que la solicitud de audiencia de formulación de cargos contra Jordán, Ronny Aleaga, Daniel Salcedo y José Serrano implicados se basa en una investigación minuciosa y en elementos de convicción que permiten presumir su participación como autores intelectuales del asesinato.

