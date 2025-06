Álvarez a Rovira: "Nunca la invitación fue a tomar té; no hay tiempo para cotorrear"

La inseguridad y el alto índice de criminalidad en Guayaquil es una situación que mantiene preocupada a toda la ciudadanía y a sus autoridades.

Recientemente hubo un fuerte cruce de mensajes entre Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, y Zaida Rovira, gobernadora del Guayas, en diversas declaraciones en medios de comunicación y en redes sociales donde hasta se reveló un supuesto chat.

Aquiles Álvarez y un nuevo mensaje a Zaida Rovira

El burgomaestre se refirió al tema en la sesión de Concejo Cantonal y aseguró que su intención jamás ha sido tomar un té con Rovira. Sin embargo, volvió a mencionar que las puertas del Municipio están abiertas para el diálogo.

Aquiles Álvarez se baja del ring político: “No responderé, ese Aquiles se acabó” Leer más

"Más allá de lo que haya pasado con la gobernadora, le vuelvo a decir que tiene las puertas abiertas. Nunca la invitación fue para tomarnos un té, no me gusta el té, me parece malísimo", dijo Álvarez, que añadió que lo que busca es coordinar trabajos y no "chismosear".

"Tampoco hay tiempo para cotorrear ni chismosear, lo único que queríamos era coordinar para trabajar en conjunto por la seguridad de los guayaquileños", dijo Álvarez, haciendo referencia a la supuesta invitación a tomar té a la que dijo Rovira.

El alcalde de Guayaquil fue enfático al mencionar que hace esta invitación por el bien de los guayaquileños y que se apena por la ciudadanía.

"Lo cortés no quita lo valiente y lo más importante es el bien común, más allá de las diferencias y queremos trabajar en conjunto. Cualquier cosa que me digan no me afecta. Me da pena la ciudadanía", dijo Álvarez.

La sesión de Concejo Municipal | VIDEO

Zaida Rovira convocada a una reunión en Segura EP

De acuerdo a lo informado por Segura EP, para este jueves 12 de junio se tiene planificada una reunión en las instalaciones de la institución.

Según dio a conocer el Municipio, a esta reunión está convocada también Zaida Rovira, gobernadora del Guayas, quien ha mostrado que no tiene interés por reunirse con Aquiles Álvarez.

Hasta el momento, la gobernadora de la provincia no ha confirmado ni descartado su presencia en dicha reunión. Por otra parte, mientras las autoridades discuten, la ciudadanía espera respuestas concretas ante la situación de inseguridad.

Te podría interesar: Jaramillo, Guschmer y Rovira: nueva ola de críticas contra Aquiles Álvarez

Rovira publicó un presunto chat con Aquiles Álvarez en redes. Miguel Rodríguez / Expreso

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!