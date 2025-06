Aquiles Álvarez se baja del ring político: “No responderé, ese Aquiles se acabó”

El alcalde de Guayaquil aseguró que no responderá más a ataques y que su prioridad es el trabajo conjunto por la ciudad

En medio de una nueva jornada de violencia en Guayaquil, el alcalde Aquiles Álvarez publicó un mensaje en su cuenta de X, destacando un cambio en su postura política y su compromiso con la ciudad.

“No voy a responder a confrontaciones, ese Aquiles se acabó. Hoy lo más importante es Guayaquil”, afirmó Álvarez.

En su publicación, el burgomaestre informó que el Municipio dispone de un contingente civil operativo que podría activarse de inmediato para colaborar con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

“La mejor manera de demostrárselo a la ciudadanía es trabajando juntos, no discutiendo”, añadió.

Esta propuesta se da en medio de reportes de varios muertos en la ciudad durante la mañana del martes 10 de junio, en lo que ya se perfila como otra jornada sangrienta para Guayaquil.

¿Por qué la Gobernadora se niega a reunirse con Aquiles Álvarez?



El mensaje del alcalde se da luego del rechazo público de la gobernadora del Guayas, Zaida Rovira, a un intento de acercamiento por parte de Álvarez.

“Aquiles, no me reuniré contigo, porque yo no tengo tiempo para tardes de té”, dijo Rovira en una entrevista en Unión Radio, el mismo martes 10.

La gobernadora enfatizó que tiene buenas relaciones con funcionarios de Segura EP, la empresa municipal de seguridad, pero rechazó cualquier encuentro con el alcalde.

Críticas desde el Gobierno central

También este martes, el ministro de Gobierno, José De La Gasca, aseguró en Radio Sucre que la Alcaldía de Guayaquil “recién se está enterando de que la seguridad es un problema de todos”.

Este tipo de declaraciones evidencian el clima tenso entre los distintos niveles de Gobierno en torno al manejo de la seguridad en Guayaquil.

