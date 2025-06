Cornejo: “Guardias armados, nuevo modelo de gestión detenido por Sercop”

En mayo anterior, el alcalde Aquiles Álvarez, anunció que, en materia de seguridad, se han destinado $ 85 millones para este 2025. Hoy, a más de dos años de gestión y en medio de una creciente ola de violencia, extorsiones y asesinatos, las preguntas sobre la eficacia de esa inversión se multiplican. Fernando Cornejo, director de Segura EP, responde a EXPRESO.

El alcalde anunció una inversión de $ 85 millones en seguridad para este 2025. Pero, ¿cómo se justifica ese monto en medio de un aumento de atentados, extorsiones y una Guayaquil que clama por soluciones?

Primero que nada hay que tener una claridad del ámbito de las competencias. La competencia de seguridad le pertenece al Gobierno central, a través de la Policía Nacional. Dentro del presupuesto que maneja la Alcaldía se ha incrementado para seguridad, efectivamente, dentro de ese presupuesto hay una parte importantísima que es el manejo de las compañías de seguridad privada que, lamentable, es un proceso que nos lo tiene suspendido el Sercop.

Se está cambiando el modelo de gestión de seguridad en Guayaquil a través de la empresa privada trabajando apegados a la ley (...) Hay una ley que se aprobó en 2024 donde se habla que las empresas privadas de seguridad pueden complementar el apoyo a la seguridad ciudadana. En ese sentido hemos buscado el modelo de gestión y cubrir mismos puestos, se incrementa la videovigilancia a través de drones. Hemos dividido a Guayaquil en cuatro zonas, habrán 10 drones en cada una, camionetas, motocicletas que patrullarán con guardias de seguridad privada armados.

¿Pero cuándo?

Estamos a merced del servicio de contratación pública; nos tienen suspendidos los procesos.

Son más de dos años de gestión y no se ve esa promesa de campaña de drones, helicóptero...

Usted podrá revisar el plan de campaña. No señala el helicóptero, pero efectivamente sí señala lo de drones.

Por eso, no llegan.

Bueno, estamos a la espera del Sercop como lo acaba de escuchar.

El tema de guardias, ¿cuál es el proceso?

Son 55 millones, pero para 25 meses. Hemos ingresado múltiples insistencias y estamos a la espera para que se pueda trabajar en este nuevo modelo de gestión que debió haber iniciado desde el 15 de mayo, casi un mes.

¿Usted cree que esa es la solución para mejorar la seguridad en Guayaquil, contratar más guardias?

Es apoyar a la seguridad ciudadana. Recuerde que las soluciones debe de venir por parte del ente competente.

¿Con ellos cómo va la relación, se ha subsanado?

Las relaciones con los funcionarios del Gobierno central no se deben de calificar de buenas o malas, aquí hay que trabajar en conjunto. Desde febrero de 2025 estamos esperando la respuesta del Ministerio de Defensa y del Interior para firmar un convenio para el patrullaje de la fuerza del orden publico en las camionetas de Segura EP; vamos a comprar más y evidentemente hay que hacer todos los esfuerzos necesarios para apoyar al Gobierno en esta lucha contra el crimen organizado. Ni nos hemos hecho a un lado ni lo vamos a ser.

Insisto en los $ 85 millones. ¿Cómo se justifica esta millonaria inversión y no se ven resultados? Acaban de matar a una pareja fuera de una escuela. ¿Las escuelas seguras?

Le voy a hablar un poco de seguridad, desde nuestra administración en mayo de 2023, hasta marzo de 2025, Segura ha apoyado en la intercesión de 911 vehículos, estos fueron reportados como robados, partícipes de incidentes delincuenciales. Es una parte del apoyo a través de la tecnología que, evidentemente, hay que invertir para mantenerla y; dos, tener un software. Antes no existía en Guayaquil; si no se hubieran hecho estas inversiones no se hubieran recuperado estos 911 vehículos, con nuestra tecnología la Policía ha podido ser atendida con más de 6.000 solicitudes. Hemos participado en más de 48.200 operativos porque hemos incrementado el número. ¿Usted ha calculado antes de preguntarme cuánto demanda la inclusión de 661 agentes de control? ¿Ha analizado las inversiones que hemos hecho desde que llegamos, lo que cuesta mantener camionetas, lo que cuesta el incrementar los conductores?

Claro, se incrementa el personal, pero tenemos cifras de secuestros y el ciudadano vive con miedo.

Ahí viene el presupuesto aumentar a 700 agentes de control municipal por año, fortalecer la capacidad tecnológica, es el objetivo tercero, por eso ha podido atender a 6.000 acciones, a recuperar carros. Lamentablemente sí, hace falta, por supuesto, pero también han habido acciones.

¿Se auditará este presupuesto este año?

Bueno, normalmente se lo audita; tenemos auditores internos, la Contraloría que hace su trabajo, y al Concejo Cantonal.

¿Y el presupuesto del 2026 de cuánto será?

Bueno, eso tenemos que exponerle al alcalde los sustentos técnicos en caso de requerir un aumento y el alcalde en conjunto con los concejales serán quienes definan los presupuestos para el 2026. Aún es muy prematuro pronunciarme.

¿Qué le dice al ciudadano que vive con miedo? La ciudadanía cuestiona los resultados, entendemos la competencia, pero la gente huye y temen ir hasta a los parques.

Seguiremos trabajando, seguiremos invirtiendo, que la ciudadanía tenga la confianza en esta institución.

