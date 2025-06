Zaida Rovira: "Aquiles, no me reuniré contigo, no tengo tiempo para tardes de té"

Además de la violencia en Guayaquil, también se incrementan las tensiones entre las autoridades de la ciudad. El lunes 9 de junio, durante un recorrido por la Bahía, el alcalde Aquiles Álvarez hizo un llamado al diálogo a representantes del Gobierno central en la lucha contra la inseguridad.

"¿Sabe cómo se soluciona eso? Conversando, sentándonos, reuniéndonos. Hoy la voy a convocar a la gobernadora, mi vecina, le abro las puertas de todo el Municipio de Guayaquil; por mí, veámonos todos los días. Queremos trabajar en conjunto por Guayaquil", expresó Álvarez.

El pedido tuvo respuestas. Pero no las esperadas por el primer personero municipal. Este martes 10, en una entrevista en radio Sucre, el ministro de Gobierno, José De La Gasca, indicó que la Alcaldía de Guayaquil "recién se está enterando de que la seguridad es un problema de todos".

Y envió un mensaje a Álvarez: "Creo que el alcalde tiene cuentas que rendir a la justicia, así que, que se ocupe de rendir las cuentas a la justicia antes de estar buscando acá cómo evadir las responsabilidades".

Zaida Rovira: "Aquiles Álvarez tiene que saberlo, no voy a reunirme con él"

La gobernadora del Guayas, Zaida Rovira, también rechazó el pedido de diálogo del alcalde de Guayaquil. "El señor Aquiles Álvarez tiene que saberlo, no voy a reunirme con él. Aquiles, no me reuniré contigo, porque yo no tengo tiempo para tardes de té. Yo estoy en las calles haciendo lo que él tenía que haber hecho hace tiempo", expresó en Unión Radio, la mañana de este martes 10.

Rovira señaló que mantiene "excelentes relaciones" con funcionarios de Segura EP, la empresa pública municipal de seguridad de Guayaquil.

"No tengo malas relaciones con el Municipio, mi problema no es con el personal, no es con la institución, mi problema es con aquellas autoridades que no han querido hacer su trabajo y que ahora quieren descargar todo en la Gobernación", dijo la funcionaria.

La gobernadora criticó la falta de control en el espacio público por parte del Cabildo. Y puso como ejemplo un operativo realizado en la calle Miguel H. Alcívar, en el norte de la ciudad, el viernes 6 de junio, en el que a lo largo de esa vía, se evidenciaron camionetas con ciudadanos consumiendo bebidas alcohólicas y realizando escándalo.

"¿Acaso estas situaciones no dan pie a la delincuencia? ¿Acaso tener una ciudad totalmente desordenada, con libadores en plena vía pública, con cráteres en todas las calles, acaso esta falta de servicio y esta falta de control no es caldo de cultivo para que se generen todos estos actos de violencia?", expresó Rovira.

