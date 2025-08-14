Cartas de lectores: Voto obligatorio

El voto sería de mejor calidad, pues quienes acuden a votar voluntariamente son personas dotadas de un mejor nivel educativo

El Gobierno ha lanzado la propuesta de consulta popular con miras a eliminar trabas y privilegios que en nada ayudan a mejorar la vida de los ecuatorianos, además de conseguir respaldo popular en decisiones sobre soberanía nacional.

Aprovechando la oportunidad, con la perspectiva de mejorar en gran medida nuestro destino democrático, no sería una mala idea aumentar el cuestionario con la pregunta sobre la desaparición del voto obligatorio, consiguiendo así una mejora sustancial en la calidad de la selección de autoridades de elección popular.

El voto sería de mejor calidad, pues quienes acuden a votar voluntariamente son personas dotadas de un mejor nivel educativo y de análisis, consiguiendo así, democráticamente, deshacernos de personajes que se disfrazan de políticos para, haciendo uso de charlatanería barata, engatusar a una grey que por su falta de criterio termina eligiendo a advenedizos, que al final se convierten en sus propios verdugos.

Fausto Moscoso Ochoa