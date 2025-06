José De La Gasca a Aquiles Álvarez: “Primero debe rendirle cuentas a la justicia”

El ministro de Gobierno, José de la Gasca, reaccionó a la invitación al diálogo propuesta por el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en medio de la creciente ola de violencia en la ciudad, con masacres y atentados en las últimas semanas.

En una entrevista en radio Sucre, la mañana de este martes 10 de junio, De la Gasca aseguró que el Gobierno no elude sus responsabilidades en materia de seguridad y cuestionó que otras autoridades, como el Municipio de Guayaquil, recién ahora parezcan percatarse de la gravedad del problema.

“La Alcaldía de Guayaquil parece que recién se está enterando de que la seguridad es un problema de todos”, indicó el ministro de Gobierno.

Al funcionario le llamó la atención que los atentados se registren en la Bahía de Guayaquil, un sitio "donde antes se cobraba vacuna (extorsión) hasta para ir a votar", y en el que, aseguró, el presidente Daniel Noboa obtuvo "una votación arrasadora" en las últimas elecciones generales.

“Qué pena que en esos lugares, donde políticamente ha habido un repunte de la gente que despierta, (que) no queremos el viejo país, ahí se encargan de atacar con este tipo de formas”, señaló De la Gasca.

También arremetió contra el desorden urbano que, según él, contribuye a la inseguridad en sectores comerciales como la Bahía. “Esto no es solo un problema de patrullaje, esto tiene que ver con orden también, mucho vendedor ambulante, mucho desorden que el Municipio no está controlando”, agregó. Para el ministro, la Alcaldía no ha cumplido con su rol constitucional de coordinación en seguridad y le recordó que esta responsabilidad debe ser compartida.

En respuesta a la reciente declaración de Álvarez sobre el riesgo de que Guayaquil se convierta en una “ciudad fantasma”, el ministro respondió: “No. En Guayaquil no viven fantasmas, no vamos a caer en ese juego”, dijo.

Según De la Gasca, la gobernadora del Guayas, Zaida Rovira, seguirá asistiendo en forma continua a la zona de la Bahía, pero espera reciprocidad y compromiso de las autoridades locales.

De La Gasca responde a Aquiles Álvarez: "El alcalde tiene cuentas que rendir a la justicia"

Respecto al ofrecimiento del alcalde para abrir un canal de diálogo para trabajar ante la ola de violencia en Guayaquil, De la Gasca aseguró que el Gobierno central siempre ha estado "para trabajar y seguiremos trabajando", pero lanzó una crítica a Aquiles Álvarez.

"Si nosotros estamos teniendo una lucha muy dura contra la delincuencia, y quejándonos de lo que pasa en el sector de la justicia (...), estos delincuentes que van y vienen, que entran y salen de las cárceles (...) creo que todas las autoridades tenemos que predicar con el ejemplo, y creo que el alcalde tiene cuentas que rendir a la justicia, así que, que se ocupe de rendir las cuentas a la justicia antes de estar buscando acá cómo evadir las responsabilidades", expresó De La Gasca.

Finalmente, el ministro cuestionó el papel de la empresa municipal de seguridad Segura EP, a la que reprochó una falta de coordinación sostenida con la Policía Nacional. “Han debido trabajar desde hace mucho tiempo, no ahora como están las cosas”, concluyó.

