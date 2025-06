Fernando Cornejo de Segura EP: ¿Cuáles son sus supuestos impedimentos legales?

La tensión entre el Gobierno Nacional y el Municipio de Guayaquil ha escalado a niveles inesperados. Un funcionario de la UAFE solicitó recientemente la renuncia del presidente de Segura EP.

El mensaje de José Julio Neira, director encargado de la UAFE, en el que denunciaba impedimentos legales para que Fernando Cornejo, titular de Segura EP, ejerza su cargo, desató una ola de reacciones en redes sociales.

¿De qué acusa José Julio Neira a Fernando Cornejo?

“@FernandCornejoV, presidente de la Empresa @Segura_EP, arrastra más de 100 impedimentos en su historial laboral… y ahora suma uno más”, escribió el funcionario público, quien finalizó su mensaje solicitando la renuncia de Cornejo.

“¿Quién le confía la seguridad a alguien que ni siquiera debería ejercer cargos públicos? ¡Esto ya no es descuido, es cinismo institucionalizado! Por respeto a Guayaquil, RENUNCIE”, publicó en la red social X el pasado 11 de junio.

EXPRESO pudo conocer que uno de los impedimentos legales a los que haría referencia Neira sería una deuda con entidades del sector público, como la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

En su publicación, Neira también compartió varias capturas de pantalla en las que se observarían más de 100 presuntos impedimentos para ejercer cargos públicos por deudas y atrasos de pagos.

¡La transparencia e integridad es vital para los guayaquileños!@FernandCornejoV, presidente de la Empresa @Segura_EP, arrastra más de 100 impedimentos en su historial laboral… y ahora suma uno más. Pero, claro, en una administración capturada por los del viejo Ecuador, lo… pic.twitter.com/SCWdhxu0cC — José Julio Neira (@JoseJulioNeira) June 11, 2025

Fernando Cornejo respondió a las acusaciones

Consultado por EXPRESO, Fernando Cornejo aseguró que estas denuncias tienen como único objetivo desviar la atención de los problemas de seguridad que enfrenta Guayaquil.

“Me parece increíble que cuando hablo, respondan con temas administrativos. Es un absurdo que, cuando pedimos diálogo, digan que no quieren hablar. Y cuando exigimos seguridad, el SERCOP nos recomienda dejar desiertos estos procesos”, expresó con firmeza el presidente de Segura EP.

Cornejo recalcó que las acusaciones difundidas en redes sociales no tienen sustento. “No me interesa que intenten desacreditarme con un impedimento laboral que ya está subsanado. Esa obligación fue superada. Mi postura es firme y seguiré trabajando en conjunto con todas las autoridades”, concluyó.

Mientras estas discusiones continúan, se han registrado varios actos delincuenciales en las últimas horas en Guayaquil. La ciudadanía pide respuestas efectivas a la situación de inseguridad que se atraviesa.

Fernando Cornejo, titular de Segura EP

