¿Renunciará Fernando Cornejo a Segura EP? Esto respondió tras denuncia de Neira

Fernando Cornejo, presidente de Segura EP, brindó una rueda de prensa en Guayaquil para referirse a la seguridad de la ciudad y a los acuerdos llegados con distintas instituciones de control del país.

Durante este evento, EXPRESÓ pudo consultarle al funcionario sobre los supuestos más de 100 impedimentos legales denunciados por José Julio Neira, director encargado de la UAFE.

Recientemente, Neira, desde su cuenta de X, le pidió a Cornejo que renuncie debido a varios impedimentos en su historial laboral. A su mensaje añadió una captura de pantalla donde detallaba lo denunciado.

¡La transparencia e integridad es vital para los guayaquileños!@FernandCornejoV, presidente de la Empresa @Segura_EP, arrastra más de 100 impedimentos en su historial laboral… y ahora suma uno más. Pero, claro, en una administración capturada por los del viejo Ecuador, lo… pic.twitter.com/SCWdhxu0cC — José Julio Neira (@JoseJulioNeira) June 11, 2025

La respuesta de Fernando Cornejo a José Julio Neira

“Yo ya había tomado la decisión de no responder a provocaciones, pero por respeto a los medios y a los ciudadanos, debo responder a esto que me acusan. Voy a hablar por última vez. La seguridad es demasiado importante para andar desviando la atención con asuntos administrativos”, inició diciendo Cornejo.

“Me parece increíble que cuando hablo, vengan a responder con temas administrativos. Es un absurdo que cuando pedimos el diálogo vengan a decir que no quieren hablar. Cuando exigimos seguridad, al Sercop nos recomienda que dejemos desiertos estos procesos”, dijo enérgico el funcionario de Segura EP.

Cornejo resaltó que esta denuncia realizada a través de redes sociales no es real. “A mí no me interesa que intenten desacreditarme con un impedimento laboral que está subsanado. Esa obligación está superada. Mi postura es firme y seguiré trabajando en conjunto con todas las autoridades”, resaltó.

Durante su intervención sobre el tema, hizo referencia a una situación que considera similar a lo que ocurrió con el actual asambleísta Andrés Gushmer.

“Sí me llama la atención que cuando Gushmer ejercía su cargo tuvo un impedimento y lo regularizó y Neira no dijo nada”, reclamó Cornejo, quien finalizó diciendo que esto solo es una forma de desviar la atención de la situación de la seguridad ciudadana.

En la reciente rueda de prensa, Segura EP y entidades de control acordaron operativos conjuntos para reforzar la seguridad ciudadana. Josué Andrade

