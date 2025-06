Segura EP da de baja 4 contratos de seguridad por recomendación del Sercop

La inseguridad en Guayaquil sigue siendo un problema persistente en la ciudad, y aunque el Municipio y el Gobierno no logran ponerse de acuerdo en su totalidad.

Recientemente se conoció que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) declaró desiertos algunos procesos de contratación.

Según explicó Fernando Cornejo, presidente de Segura EP, 4 contratos tuvieron que ser dados de baja debido a los hallazgos realizados por el Sercop.

"El Sercop realizó 12 hallazgos y aunque respondimos a todos, 3 de ellos no cumplieron con la normativa", detalló Cornejo, quien expresó su desacuerdo con la resolución de la entidad gubernamental, pero la aceptó.

Fernando Cornejo explica los motivos por los que se anularon contratos de seguridad en la ciudad.

Razones de la baja de los contratos

Cornejo explicó que los 3 puntos que provocaron la baja de los contratos fueron:

La solicitud de entrega de un porcentaje de la documentación de los guardias que ganen el concurso, para tener un ámbito de calificación y asegurarse de que no se contraten personas con problemas. La especificación de los detectores de metales y los elementos que podían usarse. La solicitud de certificaciones por parte del Ministerio de Trabajo, para asegurarse de que los guardias tengan preparación en seguridad, espacio público y resolución de conflictos.

Debido a estos 3 hallazgos que no lograron ser subsanados, los 4 contratos no se realizaron en Guayaquil. Cornejo explicó que la recomendación del Sercop fue declarar desiertos los procesos y Segura EP acogió la decisión, aunque no está contenta con la respuesta recibida.

