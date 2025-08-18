Intervención en tres hospitales: Gobierno apunta a enfrentar la corrupción

La vocera de Carondelet Carolina Jaramillo explicó que los tres nuevos gerentes llegaron con sus propios equipos.

Los ministros de Salud, Jimmy Martín, y de Gobierno, Zaida Rovira, recorrieron los hospitales en Guayas que actualmente se administran en conjunto con gerentes navales. Sobre esa medida, la vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo, declaró este 18 de agosto que dichos gerentes trabajan junto a su equipo debido a las alertas sobre corrupción en las casas de salud.

(NO TE PIERDAS: ¿Quién ordenó matar a Villavicencio? Fiscalía señala presuntos autores intelectuales)

En su perfil en la red social X, el ministro Martín señaló que se establecerá un plan de acción para garantizar procesos transparentes en esas unidades médicas. “Junto a las nuevas autoridades, se establecerá un plan de acción para que estas casas de salud lideren procesos transparentes y tengan una adecuada gestión y atención a pacientes”, escribió el ministro.

La visita se realizó al Hospital General Monte Sinaí. Al respecto, el Ministerio de Salud indicó que se identificaron las necesidades de ese y otros hospitales pertenecientes a la Coordinación Zonal 8 de esa cartera de Estado.

¿Quiénes son los gerentes militares que dirigirán tres hospitales del MSP? Leer más

Por su parte, el Ministerio de Gobierno señaló que se revisaron las necesidades del hospital, incluyendo infraestructura, personal y calidad de atención. También ofreció un proceso de auditoría transparente.

Militarización de hospitales

Oficiales de la Armada del Ecuador fueron designados como nuevos gerentes de tres hospitales públicos, en una medida adoptada por el Ministerio de Salud para reforzar la confianza ciudadana y optimizar la gestión hospitalaria. La intervención incluye el Hospital Universitario de Guayaquil, el Hospital Guasmo Sur y el Hospital Monte Sinaí.

“No vamos a permitir que el sistema de salud siga captado por grupos que no comparten los intereses de todos los ciudadanos. Queremos un sistema eficiente, transparente y seguro”, señaló en una rueda de prensa realizada el 12 de agosto en el Hospital Universitario de Guayaquil.

Sobre la decisión, la vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo, afirmó este 18 de agosto de 2025 que el problema más grave del sector salud es la corrupción. En ese contexto, se refirió a la decisión de nombrar a tres gerentes en los tres hospitales.

La vocera de Carondelet Carolina Jaramillo habló el 18 de agosto de 2025 sobre las razones para la delegación a militares de tres hospitales en Guayas. GUSTAVO GUAMÁN/expreso

“No es una acción aislada. Los tres gerentes, que son comandantes de la Armada, llegaron con un equipo completo. El ministro (de Salud) me decía que no llegan solos porque se ha detectado que la corrupción permea muchas veces a los equipos directivos”.

El objetivo de la llegada de esos equipos a los tres hospitales está relacionado con sanear la gestión en esas casas de salud.