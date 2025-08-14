¿Quiénes son los gerentes militares que dirigirán tres hospitales del MSP?

La Armada del Ecuador asume la gestión de tres hospitales públicos para mejorar transparencia y servicios

Oficiales de la Armada del Ecuador han sido designados como nuevos gerentes de tres hospitales públicos, en una medida del Ministerio de Salud para reforzar la confianza ciudadana y optimizar la gestión hospitalaria. La intervención incluye el hospital Universitario de Guayaquil, el hospital Guasmo Sur y el hospital Monte Sinaí.

El ministro de Salud, Jimmy Martin, sostuvo que la decisión busca “recuperar la confianza ciudadana y erradicar prácticas irregulares” en la administración de los centros de salud. “No vamos a permitir que el sistema de salud siga captado por grupos que no comparten los intereses de todos los ciudadanos. Queremos un sistema eficiente, transparente y seguro”, señaló en una rueda de prensa realizada el 12 de agosto en el Hospital Universitario de Guayaquil.

Pablo Herrera regresa a la gerencia del hospital Guasmo Sur

Pablo Herrera, nuevo gerente del hospital Guasmo Sur, es médico con maestría en Gerencia Hospitalaria y especialidad en Cirugía General. Entre sus antecedentes figura la dirección del hospital Naval de Esmeraldas y su anterior paso por la gerencia del mismo hospital Guasmo Sur.

En el hospital Monte Sinaí fue designado Luis Obando, licenciado en Logística Naval y con dos maestrías en Gerencia Hospitalaria y en Gestión Logística Portuaria. Su trayectoria incluye cargos como subdirector administrativo de la Dirección General de Logística de la Armada y del Centro Coordinador de Sanidad Occidental e Insular.

El nuevo ministro de Salud, Jimmy Martin Delgado, reconoció en una entrevista el alto desafío que implica liderar esta cartera de Estado, pero aseguró que lo hace “con valentía y entusiasmo”.



Marco Zambrano asume hospital Universitario tras crisis neonatal

El capitán de navío Marco Zambrano Agama, médico nefrólogo con maestría en Gerencia Hospitalaria, será el nuevo gerente del hospital Universitario de Guayaquil. Su nombramiento llega tras la muerte de 12 neonatos, dos de ellos por la bacteria Klebsiella pneumoniae.

Zambrano cuenta con experiencia en la Armada y en la Dirección General de Sanidad de las Fuerzas Armadas. La medida forma parte de un plan para mejorar la administración hospitalaria y recuperar la confianza en este centro de referencia.

Comisión externa y apoyo de la OPS para reforzar protocolos

Como parte de la estrategia, el MSP creará una comisión externa de infectólogos, con respaldo de la academia y cooperación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS). Este equipo se enfocará en fortalecer la prevención y garantizar la seguridad de los pacientes.

Jimmy Martin también respondió a versiones que circularon en las últimas semanas. “En los últimos días, la desinformación ha intentado sembrar pánico y politizar una situación en extremo sensible. Afirmamos categóricamente que: la cifra de 18 neonatos fallecidos es falsa”, señaló el 12 de agosto.

