Guayaquil denuncia por extorsión a líder comunal de Chongón: caso irá a tribunales

El conflicto entre el Municipio de Guayaquil y el líder de la comuna San Pedro de Chongón, Danny Torres, ha escalado del altercado verbal a una batalla legal. La Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil (AAG), en representación del cabildo, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía del Guayas contra Torres por el presunto delito de extorsión.

Una denuncia de algo que ocurrió en mayo

La acción legal se interpuso en los primeros días de julio de 2025, llamando la atención por su temporalidad, ya que ocurre semanas días después del enfrentamiento público entre el alcalde Aquiles Álvarez y Torres, pero se fundamenta en hechos que datan de mayo del mismo año.

¿Qué dice la denuncia?

El documento, firmado por Pablo Pita, gerente general de la AAG , detalla que la presunta extorsión ocurrió durante una reunión de trabajo el 20 de mayo de 2025 en las oficinas de la entidad aeroportuaria.

Según la transcripción incluida en la denuncia, Danny Torres habría condicionado el avance de proyectos a un "valor de apoyo" para la comuna. "No se está reclamando un valor que digamos lo que cueste la tierra, pero sí un valor de apoyo a la Comuna de San Pedro de Chongón para la cuestión de sus gastos administrativos" , habría dicho Torres, aclarando que el dinero no era para él a título personal.

Al ser consultado sobre el monto, Torres habría sugerido: "Pronto qué sé yo. Un 25% del valor real" , basado en el avalúo comercial del Municipio. El líder comunal justificó su petición en la "necesidad financiera" de la comuna , que no percibe sueldo y busca una oportunidad de que "alguien que sí tiene economía, como es el Municipio de Guayaquil, pueda ayudar a la comuna".

En la misma reunión, habría intentado aclarar: "No, no, no crean ah es que está hecho el lagarto que quiere plata. No no, no es eso".

El origen de las obras y la conducta "extorsionadora" de Torres

La denuncia de la AAG establece como antecedente que la construcción de los parques en Chongón, donde se centra la disputa, fue una solicitud expresa de la propia comuna.

El contrato para la construcción de dichas obras se firmó el 18 de septiembre de 2024 , y el plazo de ejecución inició al día siguiente. Sin embargo, la AAG alega que durante la planificación, Torres ya habría "solicitado recursos a cambio de la firma del acta de cesión del derecho de uso y usufructo".

El documento también menciona el incidente del 4 de julio de 2025, cuando Torres, junto a un grupo de personas, ingresó a un recorrido de obras del alcalde y le realizó "exigencias sobre los temas mencionados", hecho que se viralizó en redes sociales.

La AAG ha solicitado a la Fiscalía que se realice una pericia técnica al archivo de audio de la reunión de mayo para preservar su integridad y proceder con la transcripción oficial

