¿Cuándo será la sesión solemne por la fundación de Guayaquil? Los detalles aquí

La tradicional sesión solemne por la fundación de Guayaquil se celebrará este año en un escenario simbólico: la cima del cerro Santa Ana, junto al Faro. Así lo confirmó este 2 de julio el alcalde Aquiles Álvarez durante su enlace radial semanal.

La ceremonia, prevista por los 490 años de fundación de la ciudad, será uno de los actos centrales de las fiestas julianas. “Será en la cima del cerro Santa Ana, junto a uno de los íconos de Guayaquil. Nos representa como ciudad”, dijo Álvarez.

¿Quiénes están invitados a la sesión solemne?



A la sesión, que históricamente se celebra el 25 de julio de cada año, según indicó Álvarez serán invitados el presidente de la República, Daniel Noboa; la gobernadora del Guayas, Zaida Rovira; ministros y otras autoridades nacionales y locales. Sobre la posibilidad de si estarán o no en la Sesión Solemne por las fiestas de Guayaquil, hizo hincapié en que él cumplirá con invitar a todos.

“Todos están invitados. Si no quieren ir, no es culpa nuestra. Nosotros como guayaquileños invitamos a todos a ser parte de las fiestas. La invitación les va a llegar oficialmente, pero Guayaquil le abre las puertas a todo el mundo”, dijo Álvarez; que no ha precisa aún la hora en la que se llevará el acto.

El primer edil aseguró que la invitación será enviada formalmente, pero enfatizó que “Guayaquil le abre las puertas a todo el mundo” y que la ciudad está por encima de cualquier diferencia política. “Lo cortés no quita lo valiente. Yo dije que desde el 13 de abril se acababa la campaña. Hay que trabajar juntos por los guayaquileños”, expresó.

Llamado a superar diferencias con el Gobierno



El alcalde también se refirió a sus diferencias con algunos funcionarios del Ejecutivo y volvió a invocar la necesidad de dejar los conflictos a un lado. “Mientras algunos pelean, la muerte en las calles campea. Mientras algunos pelean, no hay salud, no hay economía”, criticó.

Álvarez lleva dos años al frente del Municipio de Guayaquil, una gestión marcada por tensiones con el Gobierno central, pero también por llamados constantes a la cooperación institucional.

