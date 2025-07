Álvarez sobre Noboa y la sesión solemne: “El que no quiera ir, que no vaya”

En su más reciente enlace radial, este miércoles 2 de julio, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, informó que todos los ciudadanos y autoridades están invitados a participar de la sesión solemne por los 490 años de fundación de la ciudad.

Entre los invitados figuran el presidente de la República, Daniel Noboa, y la gobernadora del Guayas, Zaida Rovira, a quienes citó en el enlace al referirse a que si estarán o no en la Sesión Solemne por las fiestas de Guayaquil. “Todos están invitados. Si no quieren ir, no es culpa nuestra. Nosotros como guayaquileños invitamos a todos a ser parte de las fiestas. La invitación les va a llegar oficialmente, pero Guayaquil le abre las puertas a todo el mundo”, dijo Álvarez.

El burgomaestre volvió a usar su estilo coloquial para referirse a las polémicas que ha mantenido con el Ejecutivo. “Para los chuchumecos, cotorras, no significa tener miedo. Hay que trabajar juntos por los guayaquileños. El que no quiera ir que no vaya”, expresó.

Aunque no mencionó nombres, Álvarez aludió a un ministro con quien también ha tenido diferencias, y extendió una invitación para superar las confrontaciones. “Mientras algunos pelean, la muerte en las calles campea. Mientras algunos pelean, no hay salud. Mientras algunos pelean, no hay economía. Tenemos un municipio con infraestructura maravillosa. ¡Venga Gobierno, súbase!”, concluyó.

Aquiles Álvarez ya cumplió dos años de gestión, un periodo que ha estado marcado por tensiones con el Gobierno central y con algunos funcionarios municipales.

