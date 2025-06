¿Cuánto dinero invierte Guayaquil en seguridad al año? Fernando Cornejo lo reveló

Aunque a diario decenas de guayaquileños son testigos y víctimas de robos y hechos violentos, que incluyen secuestros y extorsiones; a decir del Municipio, la seguridad ciudadana se ha convertido en una de sus principales prioridades. Así lo confirmó Fernando Cornejo, presidente de Segura EP, durante una entrevista concedida a KCH Radio, en la que reveló detalles sobre la inversión, el personal operativo y los resultados obtenidos hasta junio de 2025.

Cornejo explicó que, a pesar de que organismos internacionales como la ONU recomiendan al menos 2.8 policías por cada 1.000 habitantes, Guayaquil aún no alcanza ese estándar. Y añadió que esa cifra es válida para ciudades con índices de violencia normales, mientras que Guayaquil enfrenta niveles críticos de criminalidad. Por eso, dijo, se han tomado decisiones para aumentar la presencia operativa en las calles.

“Heredamos unos 700 agentes de control municipal. El año pasado llegamos a 1.378 y este año, con el nuevo proceso de inscripción que se cierra en estos días, hemos superado la cantidad de aspirantes esperada”, aseguró.

Inversión en seguridad: de 20 millones a 82 millones de dólares

Uno de los datos que detalló Cornejo durante la entrevista fue el monto destinado a seguridad. En años anteriores, a través de la extinta Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, la ciudad destinaba aproximadamente 20 millones de dólares al año.

Con la creación de Segura EP, en 2024 se aprobó un primer presupuesto que superó los 55 millones. Para 2025, esa cifra escaló a 82 millones de dólares y, según Cornejo, el monto seguirá aumentando en 2026 para cubrir la incorporación de nuevos agentes.

Videovigilancia y coordinación operativa

Segura EP también difundió un comunicado en el que detalló, la noche del 29 de junio, los principales logros obtenidos entre el 22 y el 28 de junio de este año. En ese periodo, dijo:

Se visualizaron 1.185 alertas desde el centro de operaciones del C5, que coordina las alertas y reportes en tiempo real y los redirecciona con las distintas dependencias municipales.

Se previnieron 124 delitos gracias a la videovigilancia.

Se atendieron 56 solicitudes de apoyo de unidades policiales como la UNASE, PJ y DINASED.

Se entregaron 346 videos a Fiscalía con cadena de custodia garantizada.

Desde enero hasta el 28 de junio de este año, también se han logrado localizar 232 vehículos, aprehender a 95 personas en plenos actos delitos, y dar 1.042 atenciones prehospitalarias a través del equipo paramédico VIR.

La ciudadanía espera que la inversión se vea reflejada en acciones

Frente a lo dicho por Cornejo, la ciudadanía espera que se noten los resultados. "Dicen que la inversión en seguridad es grande, pero aún en las calles nos sentimos desprotegidos. Abandonados. Los antisociales te roban en plena calle, saliendo del mercado, de sitios turísticos o de las iglesias. No hay semáforo en el que no te sientas inseguro. Lo de la Bahía sigue siendo un problema: es el blanco del delito, lamentablemente. Y a diario somos testigos de actos de violencia. Entonces, no sé hasta qué punto sea cierto que se está invirtiendo en seguridad. Me queda la duda porque esa protección no la percibo. Vivo con miedo. Urge ver acciones", aseguró Leonela Buenaño, residente de la Alborada.

Para Oliver Peña, habitante del centro de Guayaquil, si bien la seguridad es una competencia del Gobierno, es vital que el Municipio se preocupe por ofrecerla porque "finalmente es la ciudad la que está en juego". "Si se ha triplicado la inversión, de verdad me alegro. Espero que con el tiempo esas cifras invertidas se vean reflejadas en la paz que podamos sentir. Aún eso no pasa. Pero me alegra saber que Guayaquil está priorizando el hecho de no abandonarnos en este tema. Sin seguridad no hay nada. Se viene julio, un mes de fiesta. Lamentablemente, por ya algunos años, la violencia que aquí experimentamos nos ha quitado todo: hasta las ganas de festejar". señaló.

