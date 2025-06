Aquiles Álvarez dice que hizo casi todo, pero las realidades no cuadran

El transporte fluvial es una promesa que aún no se concreta. Lo último que se supo es que se contrataría una consultoría.

Aquiles Álvarez cumplió dos años en el Sillón de Olmedo. Dos años como alcalde. Dos años de intervenciones. Dos años de polémicas. Su rendición de cuentas se realizó en el corazón del suburbio, en el denominado ‘batallón’, donde se levanta la estación de la troncal 4; una ruta históricamente aislada en el sistema de transporte articulado, que ahora se conecta con el centro, pero solo mediante buses, a diferencia de las otras troncales (que tienen articulados).

En el acto, Álvarez utilizó su ya característico lenguaje coloquial, criticó gestiones pasadas y llamó la atención al afirmar que ha cumplido ya con el 80 % de su plan de trabajo prometido en campaña. ¿Pero qué tan cierto es esto?

EXPRESO revisó el archivo del plan de trabajo registrado ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), un documento de 73 páginas que contiene los ejes de gestión del entonces candidato auspiciado por la Revolución Ciudadana. El plan incluye propuestas como centralidades urbanas, la “ciudad de 15 minutos”, programas y acciones concretas divididas en cinco ejes: económico, seguridad, administración, infraestructura urbana/rural y ambiente, riesgo y cambio climático. Cada eje tiene metas, indicadores, acciones específicas y el año previsto para su implementación.

La red de ciclovías no presenta avances significativos. La ciudadanía exige que se priorice la movilidad sostenible. ALEX LIMA

En el eje económico, por ejemplo, se propone “fomentar el turismo urbano y rural”, y una de las acciones es “priorizar el transporte fluvial y la Aerovía como mecanismos para desarrollarlo”.

Esta acción debía ejecutarse entre el segundo y cuarto año de gestión. Sin embargo, la Aerovía sigue sin posicionarse como opción turística, y del transporte fluvial aún no hay nada concreto. Según Álvarez, “está por contratarse la consultoría para determinar la fluvivía”.

Otra acción planteada para sus cuatro años era implementar un programa de reconversión del espacio público para formalizar el comercio. No obstante, la gestión ha priorizado más bien la reubicación de comerciantes informales en zonas del centro y sur, especialmente antes del inicio de clases o en las festividades decembrinas.

"Fue un error creerse Superman”, admitió el alcalde

Uno de los ejes más imperativos es el de seguridad. Se contempla un Plan Integral de Convivencia Ciudadana y Política Criminal, que actualmente está en ejecución a través de Segura EP.

Sin embargo, otras acciones, como la promoción del patrimonio cultural para incentivar el turismo, no se han materializado de forma contundente.

Aunque se han difundido videos y anuncios, el patrimonio arquitectónico de la ciudad sigue deteriorado. El edificio Ana Paredes, ubicado en Chimborazo y Sucre, es un ejemplo. EXPRESO evidenció su estado actual: olor a orina, grafitis, vidrios rotos, estructuras corroídas y promesas incumplidas. No se conoce un plan de acción claro para revertir esta situación.

En el eje de administración se proponía la creación de una nueva división parroquial urbana y la mejora de la plataforma virtual municipal en los dos primeros años. Pero usuarios como Denisse Flores, abogada, reportan más trabas que facilidades. “Antes era más fácil. Ahora tengo problemas con el Registro de la Propiedad o para consultar la tasa de habilitación”, remarca.

Aunque no sean horas pico, el tráfico en la ciudad se multiplica. La gestión de la ATM es otro cuestionamiento. ALEX LIMA

Uno de los compromisos destacados era implementar una red de ciclovías que conecte las centralidades urbanas, acción prevista para los tres últimos años de gestión. A la fecha, la infraestructura es incompleta y no logra conectar todos los sectores. Además, la ordenanza de micromovilidad continúa generando dudas. Cabe recordar que el propio Álvarez tildó a las ciclovías de la ciudad como “un arroz con mango porque no hay forma de imaginárselo”.

Un colectivo que espera tener una red real es Masa Crítica, que ha solicitado al Municipio información sobre cuántos kilómetros de ciclovía se han construido o mantenido desde mayo de 2023, el presupuesto asignado y los responsables de su ejecución. La respuesta aún no llega. Esperan.

Es indignante cómo se sigue defendiendo lo indefendible.

Los pasos a desnivel no reducen el tráfico, incentivan la velocidad y aumentan los siniestros viales.



¿Vamos a seguir construyendo ciudad para carros, no para personas?#CallesParaLaVida 🤍 https://t.co/VmnFbaCdcu — Alberto Hidalgo (@fotografoenbici) June 25, 2025

También se proponía incorporar a las tricimotos dentro del sistema de movilidad urbana, pero según un estudio de la ATM publicado el 24 de junio, se necesitan 3.500 cupos para cubrir zonas sin acceso a buses. Hasta ahora, solo 1.880 están habilitadas según la normativa vigente. Esto evidencia otra tarea pendiente.

En el eje de ambiente, riesgo y cambio climático se plantea incrementar las áreas verdes por habitante en las nuevas parroquias urbanas. Pero Gabriela Mendoza, residente del suburbio, afirma que en la calle 29 “faltan áreas verdes y regeneración... Solo he visto dos intervenciones puntuales en parques, pero nada trascendental”.

Una opinión similar tiene Dolores Maridueña, vecina de Samanes. “El lema ‘Cumplir y hacer cumplir’ debería significar hacerlo bien, no a medias. Hay impuestos excesivos, la línea 181 para denunciar comercio informal no da seguimiento y el desbroce requiere recordatorios. Las zanjas están olvidadas, no hay mantenimiento y se nos cobra un impuesto por obras incompletas”, lamentó la ciudadana.

Discurso del alcalde

El alcalde defiende su gestión argumentando que ha intervenido más de 1.300 km de vías, con soluciones para el tránsito ya operativas en la Juan Tanca Marengo y en el cruce de las avenidas de las Américas e Isidro Ayora. También destaca el avance del llamado Quinto Acueducto, que promete garantizar agua potable para toda la ciudad.

La afirmación del 80 % de cumplimiento deja dudas. Aunque hay avances, también existen retrasos y tareas inconclusas.

