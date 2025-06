Aquiles Álvarez admite errores en Guayaquil: “Fue un error creerse Superman”

El ambiente político de Guayaquil se ha encendido en los últimos días por los cruces entre autoridades municipales y del Gobierno Nacional sobre las competencias en materia de seguridad. En medio de esta tensión, la ciudadanía exige resultados concretos frente a la ola delictiva que golpea a la ciudad.

Este jueves 12 de junio de 2025, el alcalde Aquiles Álvarez rompió el silencio y se refirió abiertamente al tema durante la sesión del Concejo Cantonal. Lo hizo con autocrítica:

“Fue un error creerse Superman”, afirmó ante concejales y funcionarios municipales, en alusión a las promesas de campaña sobre el combate a la inseguridad.

“Yo qué decía en campaña: ‘vamos a luchar contra la inseguridad’. Parte del desconocimiento, y hay que admitirlo. Así como sacar las rejas del Malecón, bueno, fue un error creerse Superman también”, declaró.

Álvarez también indicó que el problema de la inseguridad no tiene solución unilateral: “Si ellos quieren pelear, que sigan peleando. Yo no le voy a dar bola, seguimos adelante y vamos con fe”, agregó, en relación a los enfrentamientos con el Ejecutivo.

¿Qué falló en el plan de seguridad de Aquiles Álvarez en Guayaquil?



Durante su campaña, Álvarez aseguró que la seguridad y la inclusión serían prioridades de su gestión. En uno de los videos aún disponibles en su canal de YouTube se escucha:

“Duplicaremos las cámaras de seguridad, 300 drones vigilarán las parroquias, los botones de pánico se reactivarán y multiplicarán. Basta de shows, vamos a la acción”.

Sin embargo, estas propuestas aún no se materializan del todo. El 10 de junio, EXPRESO consultó a Fernando Cornejo, presidente de Segura EP, sobre el presupuesto destinado y el retraso en la llegada de drones.

“Estamos a la espera del Sercop”, respondió Cornejo, sin dar mayores detalles sobre los plazos de ejecución.

Pese a las críticas, Álvarez mantiene su convicción: “Por convicción he aplicado el plan de política criminal y convivencia ciudadana”, dijo. Recalcó que el eje social ha sido su prioridad. “Cualquier cosa que me digan no me afecta; me da pena por la ciudadanía”, concluyó.

