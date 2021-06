Ministro de Transporte: “No podemos congelar el costo del combustible”

El ministro de Transporte y Obras Públicas dice después de su reunión de ayer con los transportistas, la segunda en menos de 15 días, que la gestión de los diálogos ha sido dura, que hay días que ni duerme, pero que está contento por los amenos encuentros con el sector. La creación de una comisión que analizará las medidas a implementar es la promesa de este nuevo encuentro, que, entre líneas, y en la voz del ministro, ya avizora lo que muchos temen, que el pasaje urbano tendrá que reajustarse y que no habrá congelamiento de precio del combustible.

Diez centavos pesan si solo se percibe el sueldo básico Leer más

- ¿Hacia adónde caminan los acuerdos, ministro?

- Eso se determinará y saldrá de los estudios correspondientes. Con esta comisión se nos darán a conocer los problemas de la transportación en sus diferentes ramas y desde luego, se determinarán las soluciones que daremos a los diferentes gremios.

- Estamos a 2 días del 11 de junio, ministro. El día en que se espera otro reajuste del precio del combustible. ¿Van a congelar el costo?

- El señor presidente de la República fue absolutamente claro. No es posible tocar el tema del incremento gradual de los combustibles, dado que existe un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y ese acuerdo conlleva una serie de particularidades. No es posible congelar el costo del combustible.

- El mensaje del diálogo de la semana pasada fue que habría valor fijo al combustible, (hasta que haya un estudio) ¿Qué pasó con eso?

- Esa es una petición de los transportistas, que también piden refinanciar deudas, vacunación y otros temas.

Valor fijo al combustible, la promesa del acuerdo entre el Gobierno y transportistas Leer más

- ¿Los transportistas están al tanto de que el 11 habrá reajuste de nuevo?

- El día de hoy (ayer) lo ha dicho el presidente Guillermo Lasso. Este tema no es fruto de una negociación, y que más bien se busquen medidas alternativas que de alguna manera mejoren la situación de los transportistas frente a estos incrementos.

- Dirigentes de la transportación han advertido que si hay reajuste el 11 habrá paralización otra vez.

- Bueno, en la reunión estuvo Cristian Sarmiento, el presidente de la Federación de Transportistas Urbanos del Guayas (Fetug). No se habló de eso. Fue enfático en señalar los esfuerzos que viene desarrollando el Gobierno. Nadie habló de paralización. Fue una reunión positiva en beneficio del país.

- Los transportistas ya han prometido antes que no habrá paralización y la retoman por la crisis que viven. ¿Están preparados para ese escenario?

- Aspiro a que no. Realmente la reunión fue amena, no existieron fricciones ni choques. Aspiro a que no se dé una paralización el 11.

- ¿Quién asumirá la variación del precio del combustible?

- Eso se determinará luego de las reuniones que mantengamos. Allí sabremos cómo quedaría, en el caso de los transportistas urbanos, el costo de los pasajes; en el de los taxis, de las tarifas; en el de la carga pesada, del flete, etcétera. Se pretende determinar una metodología a aplicarse en las diferentes ciudades, de tal forma que cada municipio asuma la competencia de señalar el valor del pasaje. Tienen la competencia.

Transporte público: Viteri espera el arreglo por parte del Gobierno Leer más

- Hay Municipios que no lo harán, ministro, como el de Guayaquil.

- Esperemos que no. Fui alcalde de Cuenca y me tocó incrementar el costo del pasaje y lo hice. Son temas municipales. Esperemos que la serenidad y el bienestar del país prime sobre cualquier decisión personal o partidista.

- Hay críticas de observatorios ciudadanos porque el usuario ha quedado relegado de los diálogos, ¿qué les dice?

- Por el momento no, pero es indudable que el usuario tiene que ser tomado en cuenda. Déjeme arrancar. El lunes nos reunimos por primera vez. Tendremos el contacto con el usuario.