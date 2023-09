No más salvatajes para la Metrovía. Los resultados que la semana anterior se dieron durante la sesión de Concejo fueron los mismos este 31 de agosto. Los ediles de Guayaquil, de forma unánime, aprobaron ya en segundo debate que se derogue la ordenanza que permitía entregar un fondo de sostenibilidad a este servicio de transporte público masivo.

Como ha venido publicando EXPRESO, este fondo, que generó una serie de quejas por parte de la ciudadanía, se dio en la administración anterior y tuvo como fin ayudar al sistema que, según se dijo en su momento, registró una baja de pasajeros por las complicaciones y restricciones que se fijaron durante la pandemia.

Que lograría mantener firme y mejor al servicio fue el compromiso. Uno que no se cumplió, puesto que las falencias se multiplicaron. “En las unidades, al igual que hoy, viajamos eternamente como sardinas; y las paradas, que se ve también ahora, siguen con una serie de daños: rotas, sin rótulos, sin muros que resguarden nuestras vidas. Las unidades, además, siguieron siendo obsoletas, botando humo negro del tubo de escape como si fueran trenes, contaminando, y decenas de ellas no hicieron recorridos. Fueron desmanteladas. ¿Para qué sirvió entonces tanto dinero? Que se acabe el salvataje es una buena decisión. La mejor”, aseguró Ernesto Landín, usuario de la Metrovía, quien exige que las unidades sean renovadas. Todas.

Daño. Algunas paradas están deterioradas, sin muros, sucias y con techos que parecen ya caerse. La ciudadanía desde hace más de dos años exige mejoras. Miguel Canales Leon

Sesión. Se aprobó también regular la entrega de permisos de vallas en la ciudad, un tema que ha generado críticas por las irregularidades registradas.



En marzo pasado, también en una sesión de Concejo integrada por los ediles de la anterior administración, entre quienes constan cinco concejales que fueron reelectos, se aprobó la entrega de $ 8,3 millones para cubrir los gastos de operación del sistema en lo que va de 2023.

“Aunque me parece una idea idónea lo de la derogatoria, me llama la atención que quienes estuvieron hace apenas unos meses de acuerdo con inyectar al servicio más y más plata, ahora estén a favor de lo contrario. No sé si hayan hecho conciencia o simplemente actúan acorde a quien está a la cabeza del Municipio. Eso me parece “raro”, por llamarlo de alguna forma. En todo caso, me alegro de que ya no se vaya a entregar recursos”, pensó el ciudadano André Ledesma, habitante de la cuarta etapa de la Alborada.

Según el edil reelecto Terry Álvarez, quien fue uno de los pocos que en la gestión anterior rechazó la idea de ‘inyectar’ dinero al sistema, la ordenanza aprobada permitirá destinar los fondos a obras o proyectos que realmente lo requieran.

“Con respecto a la misma Metrovía, hay otras opciones que se pueden aplicar y resultarán mucho más beneficiosas para la ciudadanía. Todo ese dinero que se destinaba al salvajate, hoy nos puede permitir incrementar las unidades, mejorarlas o renovar ya la troncal 4, que es ya una necesidad. Si las empresas que están manejando la Metrovía, no están de acuerdo con la política, ellos deberán buscar sus propios mecanismos de ayuda. Lo que importa es que Guayaquil tiene que seguir”, sentenció.

Una opinión similar tuvo el concejal Arturo Escala, quien alegando que la crisis sanitaria ya pasó, estuvo de acuerdo en darle de baja a los salvatajes.

Annie Peñasco, usuaria de la Metrovía, pidió que ahora que se están priorizando los problemas, busquen la manera de acelerar el proceso para que este año la troncal 4 esté ya activa.

El pasado 30 de agosto, el alcalde Aquiles Álvarez aseguró que la licitación para la operación de la troncal 4, cuya infraestructura está terminada desde hace ya dos años, estará lista en un tiempo máximo de 90 días. Adelantó que las unidades que la integrarán no solo serán nuevas, sino que tendrán internet y wifi.

Luego de que EXPRESO publicó un artículo en torno a la troncal 4 de la Metrovía, que tiene vías desoladas y sin tener concesionario, el Municipio, con Aquiles Álvarez al frente, respondió que se contratarán los trabajos nuevamente.



Esta promesa, aunque esperanzadora, no convence de todo al guayaquileño. “A nosotros nos han llenado de promesas eternamente, no me arriesgo a creer. Prefiero esperar a ver qué pasa. Me basta con no ir aplastado en la unidad o que me roben”, señaló Eduardo Erazo, habitante de Sauces 4.

Los usuarios se han hartado de movilizarse en unidades repletas desde hace años. Ellos describen ir como sardinas. Miguel Canales Leon

Otros puntos abordados en la Sesión de este 30 de agosto

Durante la Sesión de Concejo en la que el concejal Egis Caicedo renunció a su cargo, se aprobó en segundo debate el proyecto de ordenanza sustitutiva que regula y actualiza el funcionamientos de la Empresa Pública Municipal para la gestión de la innovación y la competitividad EP; así como la segunda reforma a la ordenanza sustitutiva de la codificación y reforma a la ordenanza para la instalación de rótulos publicitarios. Este, un tema que, como ha venido publicando EXPRESO, generó una serie de críticas ciudadanas por las irregularidades que hubo para dar los permisos.

De hecho, la semana anterior este Diario dio a conocer las cifras en torno a esas falencias que se dieron en la administración anterior. Una de las cifras que precisamente dio a conocer la comitiva municipal que maneja este tema es que el 95 % de las vallas instaladas en la ciudad no cuentan con los debidos informes técnicos. Apenas el 5 % restante tiene permisos.

Hoy, con la aprobación de la ordenanza sustitutiva se pretende mejorar los procesos de ejercicios de permisos y se formalizará a las empresas dedicadas a este negocio. Además, según informó la vicealcaldesa Blanca López, se tomará en cuenta las recomendaciones que hizo la Contraloría, de acuerdo a un examen especial realizado por esa entidad en la administración pasada.

