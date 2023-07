Parece invierno, otra vez. Este 7 de julio las calles de Guayaquil han quedado inundadas tras las fuertes lluvias que comenzaron a registrarse a partir de las 18:00, que sumado al congestionamiento diario de la ciudad han entorpecido mucho más la vialidad de los automóviles, incluyendo los sistemas de transporte urbano como la Metrovía.

Ciudadanos aseguran llevar más de una hora esperando por la llegada de un alimentador, pero ya sin esperanza de que en verdad arribe a la estación. Hay quienes siguen en las estaciones esperando que la precipitación baje su intensidad para poder seguir su recorrido a casa.

Para no perder la costumbre… Sauces 5, frente a Sauces 6, norte de Guayaquil. Está inundado por la fuerte lluvia. pic.twitter.com/XhQ2fCOmIE — A ɴ ᴅ ʀ ᴀ ᴅ ᴇ. (@JoshuaAndrade__) July 8, 2023

"Llevo en la estación de la 9 de Octubre de la Metrovía, pero no se ve ningún bus pasar. Sigue llegando gente, pero ni un taxi se asoma. Lo más probable es que hasta ellos ya se han refugiado por miedo de quedarse botados", comenta William Salgado, ciudadano que lleva desde las 18:00 esperando por una unidad.

Así permanece ahora el tráfico en la avenida Carlos Julio Arosemena. Álex Lima

Mientras que otros ciudadanos se han resignado a la situación y ya no buscan esperar por un bus que creen ya no llegará, han optado por caminar hasta sus hogares a pie en medio de la lluvia, los truenos y los fuertes vientos.

"Ya me fui a casa, ya los carros no van a seguir mientras siga así de fuerte la lluvia. Preferí empaparme por completo, y casi que nadar hasta mi casa que seguir esperando más tiempo", relata Jorge Espinoza, quien recorrió desde su trabajo en la ciudadela La Pradera, hasta su casa en la ciudadela Huancavilca.

La situación en todo Guayaquil se ́desbordó´, y las arterias como en las Américas, la vía a Daule, la 9 de Octubre; incluso los corredores de la bahía han quedado llenos de agua. En redes incluso se reportan comercios que ya están con filtraciones de agua desde el techado y por las veredas que se han desbordado por las fuertes lluvias.

En el norte, los ciudadanos han optado por caminar ante la dificultad de hallar un bus o taxi. Alex Lima

Los habitantes además denuncias que los costos de pasajes para movilizarse en taxi están "extremadamente altos". "Quise tomar un Uber que me lleve hasta la Joya, en Daule; estoy en Urdesa. ¿Saben en cuánto me sale la carrera? 28 dólares, es una locura. He decidido esperar y ya. No pienso pagar tal cantidad, es demasiado", indicó Nathali Moreno.