Egis Caicedo renuncia a su cargo como concejal de Guayaquil

Fue el último punto a tratar en la Sesión del Concejo, que este 31 de agosto se hizo nuevamente con público. Las últimas tres semanas fueron a puerta cerrada y transmitidas a través de las redes sociales, por temas de seguridad.

Inician investigación por presunto delito de intimidación al alcalde de Guayaquil Leer más

"No me queda nada más que agradecer a la ciudadanía. Vengo trabajando desde los cinco años y he sido siempre un luchador de la obra social. No he necesitado ser concejal para intentar cambiarle la vida o ayudar a alguien. Hoy me voy y me siento satisfecho de servirle a la ciudad. Seguiré haciendo lo que me gusta hacer: servir. Me voy feliz y con mucho conocimiento. Me voy feliz por haber ayudado a servir al distrito 2", indicó el concejal Egis Caicedo; sin precisar si su rumbo apunta a ocupar algún otro cargo público.

Mayra Montaño, también concejal, fue una de las ediles que se refirió a la decisión, pero sin referirse a las futuras labores o programas que emprenderá. Su intervención fue más para hablar del camino y proyectos en los que participó Caicedo.

Egis que te vaya bien, solo responde a lo que te dicte el corazón Mayra Montaño, concejal de Guayaquil

Sin embargo, este no fue el único punto que se abordó. En segundo debate, por ejemplo, se aprobó el proyecto de ordenanza sustitutiva que regula y actualiza el funcionamientos de la Empresa Pública Municipal para la gestión de la innovación y la competitividad EP; así como la segunda reforma a la ordenanza sustitutiva de la codificación y reforma a la ordenanza para la instalación de rótulos publicitarios. Este, un tema que, como ha venido publicando EXPRESO, generó una serie de críticas ciudadanas por las irregularidades que hubo para dar los permisos.

(Te puede interesar: Larissa Marangoni: "Haremos un Guayaquil más verde para aumentar el turismo")

De hecho, la semana anterior este Diario dio a conocer las cifras en torno a esas falencias que se dieron en la administración anterior. Una de las cifras que precisamente dio a conocer la comitiva municipal que maneja este tema es que el 95 % de las vallas instaladas en la ciudad no cuentan con los debidos informes técnicos. Apenas el 5 % restante tiene permisos.

Hoy, con la aprobación de la ordenanza sustitutiva se pretende mejorar los procesos de ejercicios de permisos y se formalizará a las empresas dedicadas a este negocio. Además, según informó la vicealcaldesa Blanca López, se tomará en cuenta las recomendaciones que hizo la Contraloría, de acuerdo a un examen especial realizado por esa entidad en la administración pasada.

La ATM analiza las acciones a tomar para evitar más ataques contra los agentes Leer más

De igual manera, como estaba previsto, el caso de la Metrovía y los salvatajes que en la administración anterior le dieron al servicio de transporte público urbano durante la pandemia, fue parte de la mesa del Concejo. Al final, de forma unánime este punto de orden del día fue aprobado.

A la Metrovía no se le entregará más fondos de ayuda, que fue el pedido que por meses hizo la ciudadanía que se ha venido, a la par, quejando del servicio que entrega el sistema.

"Si el salvataje surgió en época de pandemia, por todas las urgencias que hubo, ahora no hay necesidad de hacerlo. Lo que sí hay que hacer es mejorar el servicio, pero ya no más salvatajes", señaló el concejal Arturo Escala.

Al término de la Sesión, se aprobó además declarar prioritario dotar de agua potable a toda la ciudad donde escasea o no existe el servicio.

En esta resolución, se autorizó el mecanismo de endeudamiento y financiamiento público con el Banco de Desarrollo de América Latina y El Caribe CAF, por la suma de hasta $ 49 millones , valor que cubriría el 51 % del monto total del programa.

Para más contenido de calidad, suscríbete aquí.