Ritmo. El casco comercial es uno de los puntos donde la congestión vehicular abruma tanto a conductores como a peatones. Y ya no solo se dan en las denominadas horas pico.

La tarde del pasado 29 de agosto, en las calles 10 de Agosto y Pedro Carbo, un agente de la ATM fue embestido por un vehículo que, tras invadir el carril exclusivo de la Metrovía , intentó huir y evadir la sanción. En este caso fue la ciudadanía quien logró detenerlo, persiguiéndolo, llamándole la atención, cerrándole el paso y grabándolo.

RELACIONADAS Cinco agentes de la ATM fueron agredidos en el sur de Guayaquil

#Guayaquil

Agente de las @ATMGuayaquil fue llevado por varios metros en la parte frontal de un vehículo por un conductor que fue atrapado por varios ciudadanos, ocurrió en el centro de la ciudad pic.twitter.com/9K3rX9PATv — Minuto & Medio (@MinMedio) August 30, 2023

El desorden vial de un tramo de la Tungurahua trastoca al ciudadano Leer más

No obstante, hasta el cierre de esta edición la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) no confirmaba qué tipo de sanción recibió el conductor, al que los ciudadanos tildaron de irresponsables. Que debería ir a la cárcel como cometer un acto que puso en riesgo la vida del uniformado, solicitaron.

Al término de la tarde de este 30 de agosto, la ATM se limitó a decir que se tomó procedimiento debido, y que la entidad analiza administrativamente el caso del agente para precautelar su integridad y las posibles acciones posteriores que permitan hacer justicia a la labor que realizan los uniformados.

Puede interesarte leer: Guayaquil: Habla conductor atacado por agente de ATM en Guayaquil: “Me partió la cabeza”

La ciudadanía, mientras tanto, tilda de vergonzoso el actuar del conductor, quien fue viralizado en las redes sociales, donde decenas atribuyeron ese comportamiento a la razón por la que hay tantos problemas en la sociedad.

“Si tan solo la gente respetara al otro, si tan solo respetara las normas y no tratara de ser mañoso, Guayaquil y el país entero sería otro... Qué fea manía de creer que por incumplir con lo que dice la ley uno es ‘bacán’. Dan vergüenza, por favor. A los amigos y familiares de gente de este tipo, por favor, háganles ver que su comportamiento no da risa, sino pena. Contribuyan de esa forma y no sean más alcahuetes”, señaló Daniel Lore, guayaquileño.

Guayaquil: un extranjero golpeó a agente metropolitano en un operativo Leer más

Kevin Iturralde, habitante del norte de la ciudad, comparte la opinión, alegando que fue vergonzoso lo que vio en las calles.

“Esa persona se portó como un salvaje, Dios, qué le pasa. Dejo asentado que no es el único. Ahí está, todo por bajar la sanción... Ahora todos hacen lo que les da la gana porque no les duele el bolsillo. Sean duros. Multe, metan a la cárcel. Autoridades, pongan de su parte y sean de una vez por todas, rígidas”, sentenció.

Para información exclusiva SUSCRÍBETE AQUÍ