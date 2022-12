Que no importa en qué zona de la ciudad se da el problema porque la escena se replica en cada carril de la Metrovía, alertan. La ciudadanía se queja de la irresponsabilidad de los conductores y de la falta de sanciones que existe frente al problema. Exigen seguridad y un respeto vial que, se quejan, resulta inexistente en el Puerto Principal.

Lauro Arteaga vive en la ciudadela Pradera 3 y todos los días, "por religión", es testigo de la fila de carros que se movilizan por el carril que debería ser utilizado solo por las unidades del servicio de transporte masivo. "Existe una norma, existe una sanción. Se supone que está vigente para generar fluidez, pero aquí hacen lo que les da la gana. Lo han hecho como ha sido siempre porque a los agentes jamás se los ve. Acá y en toda la ciudad hacen feria", indicó.

En septiembre pasado fue aprobada en segundo y definitivo debate la ordenanza que permite la rebaja de dos multas de tránsito, precisamente por las infracciones que más conflictos y desorden generan en las vías, entre ellas la de invadir el carril exclusivo de la Metrovía. Y por ello, gran parte de la ciudadanía criticó al Concejo Cantonal, al considerarlo oportunista e irresponsable.

No me parece lógico. Es que le doy vueltas y vueltas al asunto y no lo entiendo. El guayaquileño, en sí el ecuatoriano, no aprende si no le tocan el bolsillo. Ahora, debiendo pagar un salario básico irrespetan a diario y a cada rato. Han sido y siguen siendo los causantes de los atascos. Yo varias veces he pedido que paguen $ 500, $ 600. Que por no respetar al peatón paguen igual o hasta más. Guayaquil es como es porque todos son cómplices del caos... ¿Cómo avanzar?”, se quejó Aurelio Castillo, guayaquileño de 57 años de edad que en ese entonces cuestionó que la sanción para los infractores baje en un 50 %.

Hoy Daniela Mejía, guayaquileña, opina igual. "Es y ha sido una alcahuetería rebajar a la mitad la sanción. Ahora más que nunca ves a la gente como haciendo un gusanito en la ruta exclusiva. Me pudre que nadie diga nada. ¿No hay los suficientes vigilantes? ¿Lo hacen a propósito o por vagancia? En realidad no sé a qué responde eso, me parece horrible no ver jamás a nadie en la vía y a tanto desadaptado yendo y viniendo por ahí, a velocidades absurdas", denunció.

Los guayaquileños aseguraron que, a causa de la infracción, las estaciones de la Metrovía se han visto afectadas. "Los conductores por ir 'volando' se han dado en contra de algunas de ellas. ¿Hay responsables? No lo sé, lo que sé es que los daños son severos, continuos y que los usuarios están en riesgo", indicó Dorotea Leiva, habitante del Centenario.

De hecho, según información publicada hace un mes por EXPRESO, en total, 46 estaciones se han visto afectadas entre enero y noviembre, según registros de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM). Cinco de las cuales han sufrido choques en más de una ocasión: Fedeguayas (más de 7 veces), Fuerte Huancavilca (6), Las Monjas (4), Colegio 28 de Mayo y El árbol (2 cada una). Las cuatro primeras pertenecen a la troncal 1 de Metrobastión, mientras que la última a la troncal 4, que aún no opera.