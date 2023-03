El pasado jueves 2 de marzo, cuando Jorge Correa* iba a por su esposa a la 9 de Octubre con Malecón, quedó en medio de un trancón. Aunque marchaba lento, estaba a solo una cuadra para llegar a su destino. Su pareja acaba de salir de una cirugía y no puede caminar, así que tenía que estacionarse justo al frente del sitio donde se encontraba para recogerla.

No obstante, cuando eran las 5:20 de la tarde, un agente de ATM decidió desviar el tránsito y cerró con conos, de manera intempestiva y justo al frente del carro de Jorge, el paso por la 9 de Octubre. El conductor le explicó la situación de su esposa al agente y le pidió que le permitiera llegar hasta el lugar. La respuesta fue que no.

“Tengo a mi esposa que está operada de la rodilla, ayúdeme, no sea inhumano”, insistió el conductor. “Es que no escucha, viejo care****”, le respondió el agente. Jorge le recriminó su grosería y en ese momento se desató todo.

“Empezó a la carrera putiándome y me manda un puñete por debajo de la oreja, yo alzo la mano para protegerme y medio le toqué la cara cuando alce la mano izquierda porque yo estaba indefenso dentro del carro. El señor saca la Motorola y empezó a pegarme, me partió la cabeza”, le contó a este Diario la víctima.

AGENTE DE ATM AGREDE A CONDUCTOR.



Circula en redes sociales un video donde un agente de ATM golpea a un conductor mientras éste circula por las calles Chimborazo y Luque. Se desconoce quien inició el problema que terminó en agresión de parte del uniformado contra el conductor. pic.twitter.com/4LxHgWcSpb — Yap Tv Ecuador (@YapTvEcuador1) March 4, 2023

El agente, según muestran imágenes que circularon por redes sociales, no paró de agredir al hombre pese a que estaba sangrando. Solo se detuvo cuando peatones se interpusieron. Jorge estaba perdiendo el conocimiento por los golpes que recibía en la cabeza con el radio hasta que, finalmente, pudo moverse a un lugar seguro.

“Aceleré y en media cuadra me paré para recuperarme un poco y de ahí avancé a poner la denuncia a la Fiscalía. Tengo videos grabados, tengo todo. El señor dicen que no es la primera vez que actúa de esa forma. No sé si es que tiene plata, pero que ha comprado a otros achacados para que quiten la denuncia, pero yo no voy a hacer lo mismo”, dijo Jorge.

Al conductor agredido, un comerciante guayaquileño, le dieron una incapacidad de seis días. Según, contó, tiene un hueco en la cabeza, el rostro hinchado y la mandíbula lastimada.

Mientras avanza el proceso en contra del agente en la Fiscalía, tal y como contó EXPRESO, el funcionario de ATM también es objeto de una indagación interna por parte de la entidad de tránsito. En registros oficiales, tiene al menos un proceso más por lesiones.

*Nombre protegido.