Con la llegada de Aquiles Álvarez como alcalde de Guayaquil, hubo cambios en el Cabildo. Uno de ellos fue el de la Empresa de Turismo, que desde mayo está bajo la dirección de Larissa Marangoni. Esta institución estuvo durante más de una década liderada por una misma directora, Gloria Gallardo. Marangoni busca hoy darle un giro a lo realizado.

¿A qué se refiere con ese término? ¿Qué halló en la dirección municipal de Turismo cuando asumió el cargo?

- Desorden. Encontramos mucho desorden, no había organización, no había un rumbo. El turismo realmente no estaba bien enmarcado. Las actividades que se ejecutaban eran más de eventos y promoción cívica, que de turismo. Yo creo que estaba muy orientada a esas actividades muy mediatistas. Había una repetición de proveedores, un desorden de Recursos Humanos terrible, no había seguimiento ni automatización. Era como vivir en el pasado.

- ¿Cómo califica este proceso? ¿Cuál es su percepción?

- De aburrido. Creo que la tecnología ha hecho que la ciudadanía quiera diferentes cosas. Creo que se quedaron en el pasado, más que todo con acciones políticas y no realmente turísticas, pero cada uno tiene su estilo. Al alcalde o a los alcaldes de ese tiempo, eso les gustaba. Se hacían repetitivamente los mismos eventos, que también hicieron que la ciudadanía se aburra: pero bueno, fue el estilo de ese entonces.

- ¿Qué giro les dará usted ahora a las actividades?

- Para empezar, la Empresa Pública Municipal de Turismo tiene que generar sus propios recursos. Tenemos que tratar de bajarle la carga al Municipio. Nosotros vamos a ocupar otra oficina, ya no esta. La empresa tendría que haber sido desde un comienzo autosustentable. En las administraciones anteriores no buscaron la autosustentabilidad, pero nosotros lo haremos. Queremos un Guayaquil más verde para atraer al turismo, queremos recuperar los parques, los cerros. Tenemos algunos planes para que estos puedan ser más turísticos. Guayaquil es la puerta de entrada a Galápagos. Tenemos que hacer que el turista no solo se quede una noche en esta ciudad, sino tres o cuatro, para que la tasa de pernoctación aumente.

¿Y cómo lo lograrán? ¿Cómo darán además paso a la autosustentabilidad?

- El primer punto es recuperar los espacios verdes en Guayaquil. Estamos trabajando con Cerro Blanco para hacer un gran corredor verde que una Cerro Blanco, Cerro Azul, y la estamos trabajando con empresas privadas. En la ciudad tenemos avistamiento de aves, muchos parques por mejorar. Debemos sí o sí recuperar el estero Salado, que podría ser un gran atractivo. Por otro lado, hay una empresa que alquila kayaks. Entonces, si tú quieres ir un fin de semana te vas a andar en kayak en Puerto Hondo o en Playa Varadero. Nuestro propósito y trabajo se enfocará en recuperar todos nuestros espacios. Tenemos la idea de implementar un ferri que conecte varios sectores de Guayaquil. Hay muchas opciones y las estamos analizando.

¿Atraerán al visitantes entonces a través de proyectos ecológicos? ¿Serán suficientes para darle vida a una ciudad con calles icónicas hoy ‘dormidas’?

- No es lo único. Queremos hacer ‘walking tour’. En la ciudad hay 120 atractivos turísticos y queremos que se los pueda recorrer caminando. Tenemos actividades en las que ya estamos trabajando. Por ejemplo, queremos recuperar Puerto Hondo, que vuelva a ser turístico con su gastronomía y restaurantes. Además, llegó la hora de hacer recorridos por los museos y el mismo cementerio patrimonial. Ahora vamos a tener una carrera 5K en pleno cerro Santa Ana, entonces queremos ir poco a poco reuniéndonos con la comunidad porque la ayuda de ellos es fundamental. Urge reactivar las ferias, potenciar la calle Panamá. No dejar que se quede hasta donde está.

- ¿Cómo posicionará a la ciudad teniendo en cuenta la inseguridad? Hace apenas unas semanas hubo un sicariato a escasos metros del malecón...

La inseguridad nos afecta, pero no nos ayuda que constantemente se hable solo de cuántos asesinatos hay por día. Se tiene que trabajar con optimismo y con articulación. Nosotros estamos creando esos corredores seguros donde por lo menos se fortalecerá la seguridad en el malecón, Las Peñas y Puerto Santa Ana. Estamos pidiendo un espacio de la calle Panamá para poner camas y albergar a la Policía Nacional, para que esa presencia sea permanente en esa zona. La seguridad sí es un problema, pero es en lo que estamos trabajando.

¿Hay presupuesto para ejecutar todas esas actividades y, a la vez, dar seguridad?

- Antes de que entráramos se suponía que teníamos asignados tres millones, pero solo encontramos $ 450 mil en caja y el resto nunca lo transfirieron. Se supone que debió haber entrado, pero nunca pasó. Eso depende de la administración anterior y no se sabe qué pasó con ese dinero. Ahora nos van a asignar 1’400.000 dólares para terminar el año. Vamos a hacerlo alcanzar. A mí me gusta buscar el dinero, lo fácil es que te transfieran. Vamos a trabajar con la empresa privada, con la tasa de turismo y otras actividades para autosustentarnos, que es viable.

- ¿Hasta qué punto la inseguridad alejó a los visitantes?

- De acuerdo con los datos del Observatorio Turístico de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, el total de visitantes que se recibió en el segundo trimestre de 2023 fue de 620.854. Se redujo un 5 % en comparación a otros meses. El grupo que representa mayor reducción es el de excursionistas, que no duermen en la ciudad: la cifra bajó un 15 % por la percepción de inseguridad. En el primer semestre, sin embargo, hubo 1’261.924 visitantes, que representan el 47 % del total de visitantes de 2022, dejando un gasto turístico superior a los 500 millones. Este dinero ingresa directamente a los hoteles, restaurantes... Hoy por hoy, creemos que las cifras pueden mejorar. Para ello es precisamente que estamos trabajando con las autoridades, a fin de tener una verdadera policía turística.

