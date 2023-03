Ana María Moreira es la nueva presidenta de la Empresa Pública de Turismo de Guayaquil, luego de la destitución de Gloria Gallardo el pasado 28 de febrero. La funcionaria estará en el cargo durante el proceso de transición del Municipio.

En una tensa rueda de prensa, Moreira fue oficializada en el cargo que ha venido ejerciendo desde este 1 de marzo. En sus primeras declaraciones con los medios de comunicación agradeció a la alcaldesa Cynthia Viteri por la confianza, a su equipo de trabajo y se refirió a Gloria Gallardo.

Moreira ya conoce la institución ya que formó parte de la Empresa Pública de Turismo cómo subgerente del buró de convenciones de Guayaquil entre el 2015 y 2022, además laboró en el Ministerio de Justicia y Jefa de Proyectos del Centro de Convenciones de Guayaquil. Actualmente está realizando un curso de validación de conocimientos en administración.

Moreira se refirió a las declaraciones que la expresidenta Gloria Gallardo dio a EXPRESO días anteriores. "Llama la atención que diga que hubo falta de presupuesto cuando entre el 2015 y el 2018 se entregaron más de $12,7 millones en la alcaldía de Jaime Nebot, mientras que entre el 2019 y el 2022 fueron más de 16 millones", dijo.

Sobre el proceso de transición espera que se lleve con total normalidad y aseguró que ya hay una planificación para el próximo feriado de Semana Santa.

Respecto a si ha dialogado con la presidenta saliente aseveró. "No he conversado, no hay necesidad. Si ella quiere tener un espacio y explicar algo, va a ser bienvenida", dijo.

Al ser consultada sobre su opinión de estos casi 10 años del trabajo se su antecesora prefirió callar. "Prefiero reservarme los comentarios. Lo que se ha venido haciendo ha sido extraordinario. Pero creo que siempre se puede hacer más", sentenció.

Moreira asumió el cargo el 1 de marzo y se mantendrá en funciones hasta mayo cuando se realizará la transición en la Alcaldía de Guayaquil.