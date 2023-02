Luego de más de nueve años en funciones como presidenta de la Empresa Pública Municipal de Turismo de Guayaquil, Gallardo ha decidido que dejará el cargo el próximo 31 de marzo. En entrevista con EXPRESO se refiere a su paso por el Municipio y revela algunos desacuerdos que ha tenido con la alcaldesa Cynthia Viteri y el Partido Social Cristiano. Además, habla de la falta de apoyo que tiene el turismo en la ciudad, una aseveración que en varias ocasiones han hecho no solo los especialistas en el campo, sino también los turistas y ecuatorianos.

¿Por qué decide renunciar a la Empresa Pública Municipal de Turismo?

Ya lo tenía decidido desde antes de las elecciones. Es indudable que cuando ya no se puede hacer más y la responsabilidad que uno tiene es tan grande para avanzar, que hay que retirarse. Es mejor hacerlo en el momento perfecto. Han sido más de nueve años entregados al servicio de Guayaquil y ahora quiero descansar. Ha sido demasiado sacrificada esta etapa de mi vida.

¿Qué no alcanzó a hacer? ¿Cuál es la deuda pendiente de Gloria Gallardo con Guayaquil?

Hubo muchas cosas. Por ejemplo, me faltó hacer más trabajo con las parroquias rurales. Me faltó rescatar más la avenida 9 de Octubre, que está de llorar. Faltó trabajar más con la calle Panamá, algo que se inició, pero todavía falta un tramo. A Guayaquil todavía le falta oferta turística. Lo mismo pasó con el río. Este tiene dos grandes problemas en la navegabilidad: el puente de la isla Santay y la aerovía. Ambas cosas perjudicaron el turismo. A mí nunca me hicieron parte de ese proyecto (aerovía), a mí nunca me lo comunicaron y terminó afectando el turismo de la ciudad porque no permitió la navegabilidad del río. Ese fue un error.

- ¿Qué impidió que usted culmine esas obras que quedaron pendientes?

El presupuesto. En Guayaquil no se le da el lugar que merece al turismo. En 2013, cuando llegué, el presupuesto era de 3’600.000 y en 2022 fue de 4’100.000. De ese dinero teníamos que destinar el 10 % a la seguridad. Es decir, después de casi 10 años casi no hubo aumento. Esa fue entonces la principal traba para culminar esos puntos. El turismo es algo fundamental que demanda una gran inversión y no se puso el turismo como prioridad. El turismo es el presente y el futuro. Nosotros no necesitamos dádivas, eso es populismo. Y no fuimos apoyados. No puedo entender cómo no se apoya a este sector. Pudimos haber hecho mucho más, pero es la Alcaldía la que decide las inversiones, y pues lo que hubo fue ese monto para trabajar.

Por lo visto, la relación que tuvo con la alcaldesa no fue la mejor o al menos no como se creía. ¿Cómo está hoy su relación con Cynthia Viteri?

Muy fría, se lo digo de corazón. Hubo un distanciamiento a partir del 2021 por los cambios de vida que tuvo ella, que yo no compartí. Luego ya empezaron a tomar distancia conmigo y así como ellos lo hicieron, yo también tomé la mía.

¿Cree que alguna de esas actitudes que la alcaldesa tuvo con usted, también terminaron afectando la continuidad del Partido Social Cristiano (PSC) al mando de Guayaquil?

- Hay mucha tela que cortar que luego contaré en mi libro. Lo único que le puedo decir es que yo formé a Cynthia Viteri, le enseñé el periodismo; luego la llevé a la Alcaldía, la apoyé en la época de la pandemia a tomar las mejores decisiones, pero luego de 2021 todo cambió. Yo no he participado de nada de lo que vino después de eso. A fines de 2021 se suscitaron hechos que jamás pensé que podían darse. Estando aparte y ya no compartiendo nada, mi único norte para continuar solo fue mi amor por Guayaquil.

Pudimos hacer mucho más, pero es la Alcaldía la que decide las inversiones . No hubo apoyo. Gloria Gallardo

¿A usted le afecta la salida del PSC de la Alcaldía y de la Prefectura después de más de 30 años en la ciudad y la provincia?

- Del PSC a mí no me afecta nada porque ellos han tomado sus decisiones y caminado por su cuenta. Yo nunca he participado en las campañas de Cynthia Viteri. Ellos deberán reflexionar la debacle que han tenido, pero nada sucede por casualidad y se recibe en esta vida lo que se merece. Si sucedió esto es porque Cynthia no debía continuar en ese cargo, así lo decidió la votación popular.

¿Le hubiese gustado llegar a ser alcaldesa de Guayaquil?

Por supuesto. Es más, se me tenía que haber considerado, como se me debió considerar en el Comité del Bicentenario. Yo estuve seis años siendo funcionaria con Jaime Nebot, pero nunca fui tomada en cuenta. Yo tenía experiencia en administración pública, liderazgo, amor y compromiso por Guayaquil, las cualidades necesarias; pero esas fueron las decisiones que se toman por parte de ellos (poner a Viteri como candidata). Sin embargo, eso no me afectó porque, de hecho, Cynthia me llamó antes de que la escogieran y le dije que me quedaría si ella ganaba. Yo no he estado aquí para perseguir un objetivo, sino para servir a mi ciudad

¿Qué desafíos considera que tendrá el próximo alcalde y los miembros del Municipio?

Yo ya le hice un exhorto al alcalde electo. Se tiene que apuntar al turismo para salir de la pobreza. El turismo tiene que ser una política de este Municipio. Lamentablemente no fue política de esta administración.

Y ahora, ¿qué será de su vida? ¿Seguirá en la política?

No, ahora solo quiero descansar y escribir mi libro ‘Mi vida por Guayaquil’, en el que contaré todas mis vivencias y los entretelones de todo el servicio y todo lo que aún no puedo decir.