Sin estudiantes, con un metal en la ventanilla principal y cerrado. Así se se encuentra el punto de información turístico que se inauguró hace más de 4 meses en el Malecón 2000 para que los visitantes puedan acercarse y ser guiados por estudiantes que, se supone, deberían atenderlos, sin embargo, el proyecto falló.

El pasado 25 de abril, la Empresa Municipal de Turismo de Guayaquil inauguró varios puntos de información turística, que según se dijo en ese momento, serían atendidos por los estudiantes universitarios para guiar a los visitantes que lleguen a la ciudad.

“Los turistas nacionales y extranjeros podrán llegar hasta Malecón y 9 de Octubre y tener una guía completa de los lugares más turísticos de la ciudad. Estudiantes de carreras de Turismo los atenderán”, dijo meses atrás Ana María Moreira, exdirectora de la institución, sin embargo hoy el punto de información luce vacío.

“Los convenios no se respetaron y no se están atendiendo. El proyecto lamentablemente no funcionó como se esperaba”, dijo a EXPRESO sobre esta situación Larissa Marangoni, actual directora de la Empresa Municipal.

