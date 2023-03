Un nuevo salvavidas para la metrovía. Para “cubrir los gastos de operación del sistema en lo que va del presente año de 2023”, es como el Concejo Cantonal argumentó la entrega de asignaciones presupuestarias a la Empresa Pública Municipal de Tránsito y Movilidad de Guayaquil: $ 8,3 millones. Esto se dio en la última sesión ordinaria del cuerpo edilicio, fechada el jueves 23 de marzo, día en que Guayaquil quedó bajo el agua.

La sesión fue presidida por Josué Sánchez, vicealcalde saliente y en un comunicado difundido este lunes 27 de marzo de 2023, el Municipio explicó que con este aporte, la actual administración, liderada por Cynthia Viteri, “se pone al día de sus obligaciones”.

“(Se) Deja el camino expedito y saneado para la siguiente administración municipal”, se lee en el documento en el que, además, se conoció sobre la transferencia de $ 1,6 millones a la Empresa Pública Municipal para la Gestión de la Innovación y Competitividad (Epico).

Pero esta ‘inyección’ no es la primera que recibe este sistema de transporte urbano en lo que va de esta administración. Esta sería la cuarta.

A inicios de 2021 se conoció que el primer aporte económico que se dio a la metrovía salió de las arcas de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM). Ese monto fue de 992 mil dólares. En ese mismo año el Concejo Municipal le echó un salvavidas más de $ 1,6 millones.

La tercera ‘inyección’ se dio el año anterior y fue bautizada como ‘Fondo de sostenibilidad operativa por los estragos ocasionados por la COVID-19 por el periodo junio de 2021-abril de 2022’. Correspondió a 3,5 millones de dólares y con eso se pretendía mantener con vida este modelo de transporte, al que le llueven críticas ciudadanas por el mal estado de algunas paradas, unidades, retrasos, entre otros problemas.

En torno al tema, Diario EXPRESO se contactó vía WatsApp con algunos de los concejales actuales, así como el vicealcalde, pero la mayoría de ellos, hasta el cierre de este artículo, no respondieron.

Quien sí dio una contestación fue Lídice Aldas, quien señaló que debido a una intervención médica pidió licencia ese día. “Acabo de revisar el orden del día de esa semana y veo que hablan de gastos de operaciones. Ya reviso (...) Debería leer con detenimiento para ver exactamente cómo fue el tema, no estuve lastimosamente en ese debate”, puntualizó Aldas.

Este Diario también se dirigió a los ediles electos para conocer sus comentarios frente a esta nueva ‘inyección’. Por ejemplo, Raúl Chávez, de Revolución Ciudadana (distrito 3), cuestionó este aporte y respondió que lo que se necesita es un cambio de “modelo”. “Los transportistas están quebrados y los ciudadanos no reciben un servicio digno. Seguir entregando dinero en un modelo de transporte que no funciona es desperdiciar recursos”, resaltó.

Arturo Escala, también concejal electo de la misma casa política, adelantó que apenas se posesione dará información y lamentó la suspensión de la transición entre ambas administraciones. “Apenas nos posesionemos recabaremos la información necesaria para tomar la mejor decisión para el bien de Guayaquil. La verdad es que no he visto, hasta el momento, ninguna mejoría en el sistema metrovía”, subrayó.

Los transportistas están quebrados y los ciudadanos no reciben un servicio digno. Se necesita un cambio de modelo que contemple un presupuesto aterrizado a las realidades actuales.

En tanto, Elena Toledo, concejala actual por Centro Democrático (lista 1), contestó que votó en contra. Ella, asimismo, calificó como “indelicadeza” que se pretenda arrojar otro desembolso para la metrovía. “Es una decisión que deben dejar que la tome el alcalde electo cuando asuma sus funciones. Además, como concejala no he visto ninguna mejoría en el servicio. Todo lo contrario, ha desmejorado”, comentó la edil.

Me parece una indelicadeza que se pretenda hacer otro desembolso. Además, como concejala no he visto ninguna mejoría en el servicio. Todo lo contrario, ha desmejorado.

Elena Toledo, concejal actual Centro Democrático