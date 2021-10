El sistema de transporte masivo metrovía tambalea y el Concejo Municipal le echa un nuevo salvavidas de más de $ 1,6 millones. Esto desnuda la crítica situación en la que continúa sumergido el sistema, algo que EXPRESO ha venido contado desde hace casi dos años, cuando aterrizó la pandemia, y vuelve a poner sobre la mesa el debate acerca de si es sostenible la metrovía, criticada por rodar irrespetando aforos y cuyas rutas alimentadoras todavía no están operativas al 100 %.

La falta de alimentadores en Guayaquil se cubre con 3.150 tricimotos Leer más

En la ordenanza, en la que la autoridad justifica que se regula la creación del fondo de compensación para la sostenibilidad operativa del sistema, se detalla que se distribuirá entre las tres operadoras del consorcio que inició operaciones cuando Jaime Nebot administraba la ciudad: Metroquil, Metro-Express y Metro-Bastión.

El aporte económico saldrá de las arcas de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), como ocurrió en el primer salvataje, registrado a inicios de este año, con un monto de 992.457,03 dólares.

El fondo de febrero fue solo un parche que no solucionó el tema y ahora otro parche más. ¿Dónde están los estudios de transporte y los de contingencia del sistema? Carlos Jiménez,



planificador urbano

La reforma al documento recibió el visto bueno de 14 de los 15 ediles, hace escasos días. La única que se abstuvo fue la concejala de UNES, Lídice Aldás, quien dice a este rotativo que se debió hacer una revisión más exhaustiva del déficit, pues considera que no solo tiene que ver con el tema de la pandemia.

Metrovía desguaza su flota útil, pero inactiva, para repuestos Leer más

“¿Qué se hizo cuando se liquidó la Fundación Metrovía? ¿Cuál es el balance? ¿Cuántos vehículos están operativos y cuántos no? ¿Y los saldos a favor y en contra?”, cuestiona Aldás, al recordar que sobre este tema ha planteado que el Concejo Municipal emita un exhorto al Gobierno central sobre los decretos con respecto al valor de los derivados del petróleo.

Dice que no ha tenido resultados positivos, al igual que cuando solicitó lo mismo con respecto a la tarifa eléctrica, y cuestiona que se siga inyectando fondos al sistema.

La subvención focalizada a un solo grupo operador beneficiario generará un sentimiento de discriminación entre los demás operadores del transporte, obligándolos a reclamar también el beneficio. Carlos Salvatierra,



máster en Ingeniería Civil

Un sistema que está en deuda con la ciudadanía, pues en sectores como la Isla Trinitaria, al sur de la ciudad, aún no pueden movilizarse con normalidad debido a que todavía no se reactivan los dos alimentadores de la popular zona, asegura.

“Esas son pérdidas de la ciudadanía que no han sido consideradas. Es verdad que los buses públicos son privados. ¿Habría que apoyarlos si también perdieron?”, agrega la edil.

En cambio que su par Jorge Rodríguez califica al fondo como una “mano solidaria que le da la ciudad al más importante sistema masivo de transporte”. Y con este, según anunció, se sumarán 30 unidades y se habilitará la cuarta troncal.

No debería recibir ningún tipo de subsidio, pues al final de cuentas eso lo absorberá la administración privada y no servirá para mejorar el transporte público.

César Cárdenas,



coordinador del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos

Para que la ATM explique este nuevo fondo y argumente por qué se sigue inyectando fondos al sistema, EXPRESO solicitó una entrevista presencial, pero eso no fue posible. Desde el departamento de Comunicación de la institución se indicó que la vocera para este tema es Paola Carvajal, quien administra la metrovía y que “por cuestión de agenda” prefirió responder vía correo electrónico.

Distanciamiento imposible: La metrovía rueda con menos de la mitad de sus unidades Leer más

En su contestación, Carvajal argumentó que este nuevo desembolso se debe a los análisis y a la disminución de pasajeros que se registra en comparación con la situación prepandemia. Que el desembolso que se realizó en febrero correspondió al periodo de análisis de marzo a septiembre de 2020, y que este nuevo desembolso corresponde al periodo de análisis de octubre de 2020 a mayo de 2021.

La funcionaria admitió que los valores ya transferidos en el mes de febrero (no se han transferido todavía los valores aprobados en la ordenanza última) corresponden a multas relacionadas al sistema.

La metrovía siempre está llena. Tanto en sus paradas como en sus unidades. Christian Vinueza / Expreso

Sobre el estado actual de los consorcios, indicó que las finanzas internas son un tema que les corresponden a ellos, ya que son empresas privadas. Dejó en claro que lo único que la entidad puede validar es la cantidad aproximada de usuarios que han dejado de transportarse en la ‘metro’ desde el inicio de la pandemia (alrededor de 120 millones de pasajeros en comparación con el 2019), y los kilómetros recorridos a lo largo de la operación sin detener la misma.

Infraestructura El sistema de la metrovía cuenta actualmente con tres troncales. La cuarta está concluida, pero no podrá operar hasta finales de 2021.

Bajo la mirada del planificador urbano Carlos Jiménez, el escenario que refleja la metrovía es de “parches que no terminan de solucionar el tema”. El especialista se cuestiona si para estas eventualidades, el sistema ha contemplado estudios, por ejemplo, de contingencia, de transporte, y cuáles han sido los correctivos que hasta ahora se han tomado.

En Guayaquil falta logística para que en los paraderos y buses no existan aglomeraciones Leer más

“No se puede seguir con un sistema de parche y parche, con unos niveles de servicios no adecuados y con condiciones contractuales que no se consideraron de parte del sistema; la concesión, tiempo, mantenimiento, y no lo que el papel aguante”, subraya Jiménez, quien advierte que si esto continúa, no titubea en decir que la autoridad volvería a tirar otra boya en febrero próximo.

Carlos Salvatierra, máster en Movilidad, tiene un comentario similar al respecto y calcula que los $ 1’688.805 del fondo de ahora servirían para cubrir al menos cuatro meses y medio.

¿Pero es válido que el sistema tenga estos salvatajes? “No, de manera segmentada no”, reconoce Salvatierra, al hacer énfasis en que estos ingresos deben ir dirigidos a la mejora de la infraestructura del transporte público, y para financiar la implementación de otros modos de transporte que no cuentan con ingresos, como por ejemplo el de las bicicletas.