Operaciones. Durante horas de la mañana, diferentes usuarios se quejaron de que algunas paradas del sistema no contaban con el personal de seguridad privada habitual.

Decenas de pasajeros que utilizan la Metrovía padecieron incertidumbre tras observar que en algunas paradas del sistema, en el sur, se esfumó la habitual guardianía privada. Las estaciones que quedaron sin la presencia de los uniformados, de acuerdo con usuarios, fueron de la troncal 1, como por ejemplo la de Caraguay.

El Concejo aprueba en primer debate ordenanza sobre reducción de multas Leer más

Mientras pasaban las horas, cerca del mediodía, hubo una imagen que sorprendió a los pasajeros que subían y bajaban de los alimentadores; en vez de los guardias de seguridad se notó la presencia de agentes de la Policía Metropolitana. En un recorrido por este Diario se constató, además, que había paradas donde se mezclaban guardias con los metropolitanos.

Lea también: Aquiles Álvarez: "Estamos como estamos por la mala planificación financiera"

De eso da cuenta César Macías, usuario que inició su trayecto diario desde la parada de Caraguay, pero no observó al personal de seguridad y le generó recelo. Él no fue el único. Ximena Luque, quien se trasladaba desde la parada Mall del Sur, tampoco contempló a la seguridad que custodia la estación.

Postura “La Metrovía tiene que volver a nacer”, fue lo que dijo el actual alcalde al referirse a este sistema de transporte en su primer informe.



“Que de un momento a otro no haya seguridad sí preocupa, no solo afecta esto al consorcio a cargo de estos transportes, porque luego los usuarios no les pagan el pasaje, sino que se deja aún más desprotegida la ciudad de lo que ya está. Es imposible vivir así”, se lamentó Luque.

Esta situación generó que el Municipio, liderado por Aquiles Álvarez, difunda un comunicado en el que se informó que una nueva empresa de guardianía, con 76 agentes privados, se incorporó en las estaciones ubicadas en el sur de la ciudad, pero que sería de manera paulatina. El contrato venció en el plazo previsto, explicó una fuente de Comunicación del Cabildo.

2. Figura. Para dar vigilancia, diferentes agentes metropolitanos se colocaron en algunas de las estaciones. Miguel Canales Leon

No todas las paradas tuvieron en su momento seguridad, y con la situación de inseguridad que vivimos, no se sabe quién puede aprovecharse de que no haya guardias.

Carlos Mejía, usuario



La nueva empresa, cuyo nombre no fue publicado, resultó ganadora en un concurso de contratación pública, realizado mediante catálogo electrónico, agregó la entidad, que argumentó que durante el traspaso se cuenta con un sistema de vigilancia que funciona las 24 horas, los 7 días de la semana.

La Metrovía ampliará el recorrido y las unidades del circuito San Francisco Leer más

“Solo por esta ocasión, funcionarios de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) se encargaron de abrir al público las estaciones de la zona sur de la Metrovía”, precisó.

Lee también: Troncal 4 de la metrovía: vías desoladas y sin tener concesionario

Posteriormente, continuó la Alcaldía, se entregará la custodia de dichas instalaciones a los guardias que, hasta ayer, se iban incorporando.

Buena iniciativa que se tomó, actuar desde ya. Aunque sí me llega a entrar un poco la preocupación de que si siguen en esos puestos, los informales se toman más las veredas.

José Peña, ciudadano



Diferentes usuarios opinaron que no era suficiente la vigilancia de los policías metropolitanos. Uno de ellos fue Alciones Vergara, quien esperaba que regrese la guardianía privada, y que los otros agentes, por ejemplo, puedan controlar el comercio informal o respetar el acceso libre de las aceras en la ciudad. “Está bien que por ahora apoyen, pero si esto sigue así unos días más, una de las cosas que se caotizaría sería el comercio informal”.

A Ezequiel Mora, de la ciudadela Urdesa, no le incomodó que metropolitanos den la custodia en las paradas, pero sí cuestionó el hecho que algunos de estos espacios pasaron horas sin el resguardo. “Una de las razones por las que uso la Metrovía es por la guardianía que está en las paradas, pero al observarlas vacías da cabida a que ocurran asaltos. Se debió planificar mejor”, dijo.

Fue de un momento a otro la salida de los guardias. En la mañana no vi muchos, pero en la tarde hasta dos metropolitanos llegaron. Solo espero que solucionen rápido esto.

Tito Morán, ciudadano



Debido a este panorama, la Metrovía volvió a ser noticia. En el primer informe de transición, Aquiles Álvarez calificó al sistema de transporte como “vetusto” y que no genera recursos. En las declaraciones, hace más de tres meses realizadas en el Salón de la Ciudad, indicó que este sistema tiene que “volver a nacer”. Prometió, en ese entonces, que lo va a lograr y que el punto de partida será la troncal 4, que prevé conectar el suburbio con el centro.

Lee también: El deterioro y robo exponen más al esmog de la Metrovía

Troncal 4

Contratista abandonó trabajos

Luego de que EXPRESO publicó una nota sobre el estado de la troncal 4 de la Metrovía, el Municipio contestó diciendo que esta es una de las obras con problemas que heredó de la anterior administración municipal. “La obra se encuentra en ese estado debido a que el contrato está en proceso de terminación unilateral porque el contratista abandonó los trabajos”, indicó el Cabildo, al recordar que una vez terminado el proceso jurídico de terminación unilateral se procederá a contratar los trabajos nuevamente, lo que implicará el arreglo de la calle Venezuela.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!