Jair Collahuazo: “No pienso en volver a Ecuador, la MLS es muy competitiva”

Jair Collahuazo lleva jugando 16 partidos en la MLS Next Gen con los New York Red Bull.

El futbolista ecuatoriano Jair Collahuazo, con apenas 19 años de edad, vive actualmente una experiencia “desafiante” en la Major League Socer (MLS) de Estados Unidos. Así lo reveló en entrevista con EXPRESO.

Desde que llegó a liga en marzo de 2024 en condición de préstamo, proveniente de Emelec, el zaguero tricolor se ha ido adaptando al estilo de juego del New York Red Bull, su ahora equipo donde alterna entre el primer plantel y el equipo filial.

Hoy Jahir se sincera y acepta que al inicio tuvo dificultades para adaptarse al esquema táctico, ya que se le exigió ajustarse a una línea de tres defensores; aún con esa traba, Collahuazo se ganó la confianza del técnico Sandro Schwarz, quien ahora lo mantiene en consideración regularmente.

Y es que el esmeraldeño reconoce que firmó contrato para el segundo equipo, algo que explica su menor presencia en la MLS, aún así su ambición es clara: permanecer en la liga estadounidense.

¿Cómo vive esta aventura en la MLS?

El año pasado fue complicado, pero me sirvió mucho para crecer. Llegué a un lugar nuevo, con personas nuevas y otro idioma, pero este año todo se me ha hecho más cómodo porque también me he relacionado mejor. Hice la pretemporada con el primer equipo, y eso me ayudó a tener más regularidad con ellos.

¿Por qué no se ha mantenido en el primer equipo?

Alterno con el primer equipo, entreno con ellos, pero tengo más regularidad en el segundo plantel. Esto se debe a un tema contractual, ya que firmé específicamente para el segundo equipo. De todas formas, el técnico Sandro Schwarz siempre me recalca que estoy en sus planes y que está contento conmigo.

¿Qué le ha pedido Schwarz?

La MLS se ha vuelto muy competitiva, por eso el técnico me ha pedido que ataque con más agresividad los espacios en la marca, que sea más intenso, y que también mejore en las basculaciones (movimiento coordinado, especialmente en defensa, para reducir espacios y recuperar el balón).

¿Le ha costado seguir esos lineamientos?

De momento me va bien con la coordinación en defensa y la salida con balón, en esos aspectos siempre destaqué, así que no se me ha complicado mucho; solo fue cuestión de adaptarme al ritmo de mis compañeros. También me piden que maneje el balón y no lo divida, aunque me costó adaptarme al cambio de sistema táctico.

¿Por qué razón?

Yo estaba acostumbrado a jugar en una línea de cuatro defensas, pero acá se utiliza línea de tres. Yo juego como central por izquierda, de ahí que los recorridos se me complicaban porque eran más largos, casi como los de un lateral.

Choupo-Moting y Emil Forsberg son las figuras del equipo. ¿Le ayudaron en su adaptación?

He hablado más con Choupo-Moting, ya que como habla español es más fácil comunicarme. Y sí, él suele comparte muchas de sus experiencias en Europa, es un gran tipo y ayuda mucho a que haya buena convivencia en el grupo. Con Forsberg hablo poco, pero también es una buena persona.

¿Seguirá en New York Red Bull?

El año pasado llegué a préstamo por una temporada, con opción a renovar un año más; de ahí que el club llegó a un acuerdo con Emelec y en octubre del 2024 mismo se concretó la renovación. Mi contrato con Emelec termina a finales de este año, así que debo seguir esforzándome porque quiero continuar en la MLS.

Emelec no atraviesa un buen momento. ¿Le preocupa el equipo?

Desde afuera se nota que hay una situación complicada que ha afectado al plantel. Yo siempre sigo a Emelec y no me gusta verlo así. Incluso, de alguna manera, me hubiese gustado poder apoyar.

¿Hubo alguna opción para regresar a Emelec?

No, nunca se habló conmigo sobre la posibilidad de volver. Igual, valoro mucho más la opción de seguir acá en Estados Unidos. Ya estando en este país, seguiré peleando para mantenerme en esta liga.

