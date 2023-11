Guayaquil: la FETUG desmiente que tenga previsto hacer un paro de transporte

Luego de que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, diera a conocer de un supuesto convencimiento para un “paro masivo” del sistema de la Metrovía y, a la par, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) publicara un comunicado en el que aclaró que los tres consorcios seguirán “operando con normalidad el servicio”; la Federación de Transportistas Urbanos del Guayas, Fetug, informó la noche de este 19 de noviembre que no es real la denuncia realizada por el primer edil.

Que sin ánimo de polemizar, pero por la transparencia y la verdad histórica que caracteriza al gremio, indicó FETUG en un comunicado, debían aclarar que lo expresado por el alcalde es irreal. "Estamos trabajando con las autoridades de la ATM, en las mesas técnicas, ante las que hemos presentado y entregado todos los soportes técnicos y económicos para la evaluación del costo real del servicio de transporte público de Guayaquil, alejada de la politiquería que nos ha hecho muchísimo daño a transportistas y usuarios. Sería ilógico, por lo tanto, que en medio del diálogo se anuncie entonces una paralización", informó.

"A quienes hacemos FETUG, nos llama poderosamente la atención que el señor alcalde denuncie sin citar la fuente este hecho. Nosotros jamás hemos pensado, por cuenta propia, paralizar la transportación urbana de Guayaquil, pese a que transportistas – políticos, debidamente identificados por nuestro gremio, presionan para que se paralice la transportación pública. Es posible que ellos hayan llegado con ese mensaje al señor alcalde. Pero, ni antes ni ahora hemos pensado en paralización alguna, peor vamos a tratar de convencer a los representantes de los consorcios de Metrovía, bajo la administración de la ATM, a quienes se les ha entregado más de 6 millones de dólares, en los últimos 3 años, como “salvataje”, cuyos recursos no ha representado mejoras en la recuperación de las unidades dañadas. Ellos no han desmentido el pronunciamiento del señor alcalde, como honestamente deben hacerlo, será porque tampoco le dan cara a los inversionistas, tal como una troncal que nunca le ha entregado un centavo a los aportantes de ese consorcio", rezó el escrito público.

Según indicó el medio de los transportistas, jamás han presionado ni a esta ni a la anterior administración municipal con paralizaciones para elevar la tarifa del pasaje, que es el reclamo que FETUG viene haciendo desde hace ya varios años. "Esa no es nuestra conducta, lo hemos dicho y lo reiteramos. No solo somos respetuosos de la Constitución, somos más que eso, somos responsables ante la ciudadanía y ante la ciudad, la cual sufriría un severo daño económico si nos paralizamos. Seguimos sirviendo pesa a la virtual quiebra que estamos padeciendo sin ser escuchados", aseguró el gremio.

Sobre este último hecho, el de las paralizaciones, la ciudadanía advierte que sí ha habido advertencias sobre paralizar el servicio antes si no se hace el aumento. "No sé por qué hoy FETUG dice que nunca lo han hecho, si ya han dicho que van detener el servicio. Y más allá de eso, han subido el pasaje de forma arbitraria. Pasó hace no más de un mes. Puede que ahora sea verdad que tienen previsto hacer un paro. Sin embargo, sí han lanzado advertencias antes", aseguró Gregorio Montijo, usuario del transporte público de la ciudad; que considera incoherente que se aumente el costo del pasaje cuando el servicio es "pésimo"

Frente a esta queja, compartida por los usuarios, la FETUG indicó en el comunicado que "es lógico advertir que la tarifa del transporte urbano no subirá hasta que no haya un transporte digno, pero es mucho más lógico pensar que si no hay aumento de la tarifa lo que no va a existir es transporte público, y la ciudadanía tendrá que movilizarse en un transporte indigno y con una tarifa muy superior a la actual".

Que ya lo están viviendo con la anuencia de la autoridad que permite una transportación informal que impone una tarifa sin que se le llame la atención, aseguró. "Seríamos irresponsables en dejar a los usuarios en las calles de la ciudad sin servicio y a merced de la delincuencia. Nosotros cumplimos con la Ley", enfatizaron los transportistas.

Respecto a las sanciones de tipo penal que puedan tener por paralizar el servicio, la FETUG indicó que no sienten temor puesto que no está previsto ejecutar dicha acción y tampoco están infringiendo ninguna Ley.

"Por el contrario, estamos demandando el cumplimiento de ella en base a una tarifa técnica debidamente estudiada. Como transportistas privados lo que estamos diciendo es que desde hace 20 años sólo se ha reajusta la tarifa del transporte público en 5 centavos de dólar. ¿Qué negocio privado puede sobrevivir mientras todos los insumos que utiliza la transportación pública han subido, en 20 años, en un porcentaje mayor al 100 %?", cuestionó.

En las redes sociales, sin embargo, las quejas se multiplican ante la posibilidad de que la tarifa del pasaje pueda aumentar. "Ni ahora ni mañana, ni dentro de un mes pagaré un centavo más. Las unidades, para empezar, parecen ferrocarriles con tanto humo que sale de ellas. Además, los conductores permiten subir a los delincuentes camuflados de vendedores informales. Si hay contaminación e inseguridad, ¿de qué servicio estamos hablando? Miren, que ni siquiera hablo de tener una mejor ventilación, que sí, nos urge. Hablo de que no estemos más vulnerables dentro de un bus. Hoy, subirte a un es ser víctima de un robo seguro", se quejó Tatiana Castro, usuaria del sistema.

