ATM dice que no existe autorización para el incremento del pasaje en buses urbanos

Ante la decisión de la Federación de Transportistas Urbanos de Guayaquil (Fetug) de incrementar el valor del pasaje a 40 centavos, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) replicó que no existe autorización para dicha medida.

La mañana de este lunes 30 de octubre, cientos de guayaquileños se levantaron con la noticia del incremento en 10 centavos del pasaje de bus urbano. Los transportistas ya cobraban 40 centavos a los pasajeros, según pudo constatar EXPRESO.

El incremento de la tarifa es adoptada por la Fetug como una medida cautelar luego de la entidad de tránsito municipal no ejecutara un análisis técnico para determinar el valor adecuado del pasaje, según dispone una resolución judicial de junio del 2023

Esta medida fue interpuesta en forma deliberada por los transportistas, ante la falta de respuestas por parte de la Agencia de Tránsito y Movilidad, explicó Christian Sarmiento, presidente de la Fetug.

Para la ATM, no existe una medida cautelar que disponga un incremento en la tarifa. "El proceso judicial ha continuado, en razón de que la Fetug apeló en segunda instancia la decisión judicial referida cuya audiencia se realizó el 13 octubre 2023, proceso aún no cuenta con sentencia; y por tanto aún no ha concluido", señaló.

La entidad indicó que está ejecutando operativos para controlar que las unidades cobren los precios normales: 30 centavos; y 15 centavos para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad. Y 35 centavos para los buses climatizados.

