María Corina Machado convoca a todos los venezolanos, dentro y fuera del territorio

En rueda de prensa con medios de la región, la dirigente opositora del régimen chavista, María Corina Machado, anunció que está convocando a los venezolanos para que las ciudades donde se encuentren se concentren, con su bandera, para realizar una protesta pacífica en pro del respeto los resultados electorales del 28 de julio pasado. El objetivo es hacer una presión a nivel internacional.

Pero en esta participación no solo están llamados sus coterráneos, sino también “al mundo entero democrático” para que salga “en favor de Venezuela”. A esta convocatoria, dice, que ya más de 100 ciudades han confirmado su asistencia.

Ese día, en Venezuela, tanto ella como sus dirigentes, que por ahora están escondidos, ese día “los verán”. Esto ante la amenaza del régimen de apresarlos, como medida para “desgastarnos”. Sin embargo, están decididos de llegar hasta el final, asevera, para restituir la dignidad humana, la justicia y la libertad, declara.

Con estas concentraciones, Machado busca “presionar para que sepa que su mejor opción es aceptar los términos de una transición negociada”. Esta consistiría en respetar los resultados, ya que es un no negociable, “los resultados son los que son”. Además, eso significa solamente una transición no una cohabitación; pero están dispuestos a dar garantías e incentivos para todas las partes. No obstante, quienes estarán en la mesa de negociación serán quienes fueron electos el 28 de julio.

En Guayaquil está prevista que la concentración sea en la explanada del Teatro Centro Cívico, en el sur de la ciudad, a las 16:00. Aquí la manifestación se la ha denominado “Gran concentración por la verdad”.

Sobre la posición política de la región

De no darse el cambio de mandato, Machado avecina que una gran ola migratoria se produciría, la cual afectaría directamente a Colombia. A su juicio, “Colombia está clarísimo de que si Maduro se aferra a la fuerza, lo que podríamos estar viendo en días, semanas, es la ola migratoria que no ha habido hasta ahora”. Así también migrarían a Brasil, Centro América, Ecuador y Perú.

Sin embargo, sobre la posición política adoptada por Brasil, Colombia y México, Machado señala que “nosotros obviamente sabemos la verdad, ellos también la saben; todo el mundo la sabe. La sabe el chavismo, las fuerzas armadas (…). Todo el mundo sabe que Edmundo González es el presidente electo”. Pero cree que estos países han tomado una posición prudente para mantener los canales de comunicación con el actual régimen, por lo que la califica de “presión importante” y “razonable”, ya que de esa forma el Gobierno puede escuchar, cómo los Gobiernos que han estado cercano a este le dicen: “esta es una línea roja, no has presentado los resultados, aquí tiene que haber una verificación estricta, autónoma, independiente, internacional, sino no se van a reconocer”.

Estas acciones, manifiesta Machado, se debe a que, a diferencia de procesos electorales pasados, esta vez tienen las pruebas de que la oposición ganó los comicios presidenciales. Es por esto por lo que sostiene que “el pueblo no se va a dejar arrebatar el triunfo”, porque no solo es un tema electoral, si no “existencial y espiritual”.

