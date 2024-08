La angustiosa espera sobre lo que pasará en Venezuela y la posible salida de Maduro

ANÁLISIS. Lo que más angustia es que no se sabe que está pasando. No se sabe, si Lula y otros están trabajando en transición

Una de las cosas que más angustia produce sobre Venezuela es que no existen certezas sobre lo que se está jugando en las negociaciones entre varios países para hallar una solución al drama venezolano. En realidad, se sabe muy poco sobre en qué dirección van las negociaciones, mientras en Venezuela se radicaliza la represión en contra de la población y Maduro se atornilla cada día más en el poder y recibe más apoyo de sus aliados Rusia y China.

Muy diferente sería la situación si los negociadores que son el presidente de Brasil, Lula da Silva, sus colegas de Colombia, Gustavo Petro, y de México, Andrés Manuel López Obrador y algunos colaboradores entre los que se supone está el presidente Biden de los EE. UU. mantuvieran unas mesas abiertas en algún lugar concreto donde se desarrollen las negociaciones.

Eso es algo que se acostumbra en procesos de paz y de negociaciones por conflictos territoriales, pero para el caso de Venezuela se decidió ir por otro camino porque Brasil, Colombia y México (todos con gobiernos amistosos con el del carnicero de Maduro) decidieron que en lugar de condenar al dictador por no mostrar las pruebas de su triunfo había que ayudarlo a encontrar una salida para su país. Por eso, lo poco que se conoce sobre el proceso es por informaciones filtradas, rumores o datos que suelta algún canciller en una rueda de prensa.

¿Qué se sabe sobre cómo van las negociaciones? Oficialmente se sabe que Lula habló telefónicamente con Biden por 30 minutos y que ambos coincidieron en que Maduro y el CNE (que son la misma cosa) tienen que exhibir las actas que soporten la afirmación de que él fue el ganador de las elecciones. Se sabe también que Lula fue a visitar a Chile a su homólogo Gabriel Boric, con el fin de invitarle a ser parte de las negociaciones, pero que el esfuerzo no resultó, puesto que en una rueda de prensa al final del encuentro no se dijo ni una sola palabra sobre Venezuela.

La posición de Boric frente a lo sucedido en Venezuela

Al final de la rueda de prensa conjunta con Lula, Boric dijo que hablaría sobre Venezuela al día siguiente durante la tarde. En efecto, el presidente chileno habló sobre Venezuela, pero en un tono muy fuerte que puede ser una señal de las discrepancias que, se cree, tuvo con Lula. “Chile no reconoce el triunfo autoproclamado de Maduro. No confiamos, además en la independencia ni en la imparcialidad de las instituciones en Venezuela, por lo que hemos planteado como país que no validaremos resultados que no han sido validados por organismos internacionales independientes del régimen”.

No extrañaría que la diferencia con Lula haya sido precisamente lo de la incredulidad en las instituciones venezolanas porque el presidente de Brasil ha dicho, en varias ocasiones, que hay que esperar a que la institucionalidad venezolana se pronuncie como si esas instituciones no están bajo el más absoluto control de Maduro como lo sabe todo el mundo.

Una posible salida de Nicolás Maduro del poder

Extraoficialmente se saben algunas cosas más. El periodista peruano Jaime Bayly, que tiene importantes informantes en el Gobierno de EE. UU., dijo en un video hace tres días que hay “buenas noticias para Venezuela” que, básicamente, se refieren a un acuerdo entre Lula, Biden y el Gobierno de Venezuela para que Maduro abandone el poder el 10 de enero, fecha en que acaba su mandato y debería entregarlo a Edmundo González. Maduro y otros 20 jerarcas del Gobierno venezolano podrían salir tranquilamente del país sin que deban temer ninguna represalia política o judicial. Pero hasta ahí llega lo que se sabe de las negociaciones mientras en Venezuela todo tiende a empeorar.

El expresidente de Colombia, Iván Duque, sostiene que todo está diseñado para darle más tiempo a Maduro y se consolide en el poder. Si es verdad que la idea es que Maduro se quede hasta el 10 de enero, la interrogante es ¿la población podrá aguantar la represión y la incertidumbre durante los seis meses que faltan? El expresidente del Gobierno español, Felipe González, cree que mientras avanzan las supuestas negociaciones, Maduro ha llevado a una empresa de hackers chinos para que fabriquen actas que le den la razón ante el Tribunal Supremo de Justicia.

El periodista y activista cibernético venezolano Luis Carlos Díaz le dijo a EXPRESO que lo que más angustia a los venezolanos es lo que no se sabe que está pasando. No se sabe, sostiene, si Lula, López Obrador y Gustavo Pedro están trabajando para que Maduro se quede o se vaya. Y que preocupa que haya fracasado la reunión de Lula con Boric, porque lo que parece que ocurrió ahí es que el presidente chileno tiene estándares democráticos más altos que le impiden aceptar lo que Lula le estaría pidiendo. Mientras Lula no aclare si su idea es o no que el Tribunal Supremo de Justicia decida sobre el conflicto, será imposible que la sociedad venezolana se sienta tranquila. Es demasiado grosero pretender que la sociedad Venezuela se coma el cuento de la independencia de ese organismo. Y mientras tanto, sigue corriendo el tiempo.

