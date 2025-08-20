Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Cartas de lectores

Cartas de lectores | Necesidades en unidades educativas

Muchos establecimientos educativos estatales siempre se quedan rezagados de sus más apremiantes requerimientos

En septiembre inicia un nuevo ciclo escolar en el régimen Sierra y Amazonía, por lo que sería conveniente que las autoridades competentes del Ministerio de Educación, los directivos de las Coordinaciones Zonal y Distrital, y la Gobernación de Chimborazo empiecen a trabajar en un plan de emergencia anticipada que logre superar necesidades en las unidades educativas fiscales, porque en muchos casos, su infraestructura antigua está en malas condiciones, falta mobiliario, pupitres, aulas, espacios de recreación que permitan una adecuada enseñanza-aprendizaje, tanto para bienestar de docentes, como de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Muchos establecimientos educativos estatales siempre se quedan rezagados de sus más apremiantes requerimientos, porque nunca existe preocupación, planes de contingencia y responsabilidad de las autoridades educativas competentes para solventar oportunamente requerimientos y urgencias.

Cuando no existen áreas educativas amplias y confortables, los docentes deben ingeniarse maneras para poder cumplir con sus tareas académicas, porque no existen las garantías suficientes en el aula escolar, dificultando la enseñanza-aprendizaje, y encima de todo, hay casos donde la cantidad de estudiantes sobrepasa lo permitido por la pedagogía moderna.

Arturo Lara Noriega

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Carlos Alfonso Martínez | Exportar esperanza: el futuro de Ecuador

  2. Carlos Alberto Reyes Salvador | Magnicidio latinoamericano

  3. Jorge Luis Jalil | Sin confiarse

  4. Andrés Isch | Nuevas aguas

  5. Medardo Mora Solórzano | El IESS y su crisis

LO MÁS VISTO

  1. Transmisión de Mushuc Runa vs Independiente del Valle: Alineaciones y detalles

  2. Guayaquil: lo que encontró el Municipio en un botadero sorprendió a todos

  3. Bono de desempleo en Ecuador: requisitos y trámite tras un despido

  4. Marcela Aguiñaga: "Hoy, el Ecuador de Rafael Correa ya no existe más"

  5. La expansión de plazas comerciales atrae inversión a Puembo

Te recomendamos