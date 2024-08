Conceden habeas corpus a Wilman Terán y ordenan su traslado a la cárcel 4 de Quito

El Tribunal de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, ha decidido la noche de este 12 de agosto aceptar el recurso de apelación de hábeas corpus correctivo presentado por el expresidente de la Judicatura, Wilman Terán Carrillo.

La apelación fue aceptada por las juezas Enma Tapia y Katherine Muñoz, quienes determinaron que Terán había sido sometido a "tratos crueles, inhumanos y degradantes" en la cárcel La Roca, en Guayaquil. El juez Alejandro Arteaga votó en contra. La sentencia de primera instancia, que negó el hábeas corpus, fue revocada.

El pasado 28 de julio, durante dicha diligencia, la jueza indicó que no se logró probar el uso de gas lacrimógeno, como alegó Terán. Sin embargo, se comprobó que los militares emplearon munición no letal para controlar a presos que se resistían a la requisa y habían intentado causar incidentes.

Las medidas de reparación dispuestas por el Tribunal son:

1. Traslado Inmediato: El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad (SNAI) y el Centro de Privación de Libertad (CPL) Guayas No. 3 deben trasladar a Terán Carrillo al Centro de Rehabilitación Social Masculino Pichincha No. 2 (cárcel No. 4) hasta que se resuelvan sus procesos penales.

2. Informe de Cumplimiento: El SNAI deberá informar en un plazo de 48 horas desde la notificación de la sentencia sobre el cumplimiento del traslado.

3. Acceso a Herramientas de Defensa: Se debe garantizar a Terán Carrillo acceso a equipos electrónicos y herramientas de trabajo para ejercer su defensa, con un mínimo de ocho horas diarias en espacios adecuados con conexión a internet y luz eléctrica.

Los alegatos de Terán

Terán fundamentó su solicitud de hábeas corpus alegando haber sufrido maltratos y que su vida estuvo en peligro durante una requisa efectuada por militares el pasado 18 de julio en las celdas de los presos. En una audiencia previa, el procesado detalló que durante esta acción se vulneraron sus derechos al lanzarle gases lacrimógenos, lo que le causó asfixia, vómitos y lagrimeo.

También aseguró que se desmayó tres veces, que no podía respirar y que sentía un dolor agudo en el pecho y en el brazo izquierdo. Terán pidió que el tribunal llame a declarar a sus vecinos de celda, entre ellos Pablo Muentes, y que se le realice una valoración médica, física, psicológica y psiquiátrica.

