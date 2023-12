El libertarismo, una ideología que Javier Milei aplica a medias en Argentina

No hay plata; no va a ser fácil; no hay vuelta atrás; hoy comienza una nueva era en la Argentina, fueron las sentencias que Javier Milei, presidente argentino, expresó a su pueblo, el día de su posesión, en la Plaza del Congreso, en Buenos Aires. De su doctrina, los argentinos ya estaban al tanto.

Pero, ¿ellos saben realmente en qué se están metiendo?, cuestiona Fernando Bustamante, sociólogo, político y director del Laboratorio de Estudios Sociales Multidisciplinarios de la Universidad UTE. A lo que el analista político argentino Pablo Romá afirma que sí, por lo menos quienes votaron por él.

Para el experto, este electorado está conformado por las poblaciones “humilde”, clase media y pudiente. No obstante, esta no es una doctrina masiva ni es de conocimiento público, sino que “es una doctrina marginal”. Lo que espera el pueblo es que la política sea la solución de los problemas, por lo que Milei tendrá que construir confianza.

El libertarismo clásico surgió en los años 1600, refiere Miguel Chavarría, experto en Filosofía Política y catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la que promulgaba la libertad e igualdad. Pero esta tiene vinculaciones con ciertas corrientes anarquistas, enuncia Bustamante, ya que esta considera el autogobierno de las personas, quienes prescinden, hasta donde sea posible, sin necesidad de que una autoridad se imponga entre ellos. Además, considera que el Estado es una forma de nepotismo, agrega.

Pero la corriente que profesa Milei es una mutación o una metamorfosis contemporánea del libertarismo clásico, la cual solo refiere a la libertad; esta doctrina estaría vinculada al anarcocapitalismo, explican los expertos consultados.

La cual se basa en la defensa ultranza de los derechos de propiedad individuales, esta idea estaría sujeta en el pensamiento de que lo único que existe son los individuos, por lo que no existen los derechos grupales ni colectivos, señala Bustamante. Bajo este dogma estaría el derecho a la vida, como el derecho a la propiedad sobre mi propia existencia, es decir, es dueño de su existencia y puede hacer con ella lo que quiera, mientras no perjudique a terceros.

También se concentra en la idea de que todo lo que se deriva de la propiedad legítimamente adquirida no puede ser confiscado por terceros, por lo que no puede ser sujeto de impuestos. Las únicas transferencias legítimas serían las que nacen por mutuo acuerdo de las partes o si este es voluntario.

De esta forma, elimina el Estado y cree que las leyes del mercado son justas y retribuye a las personas de acuerdo con sus errores o éxitos, indica Pablo Ospina, antropólogo, experto en historia política y docente en la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Es así como los focos fundamentales de este solo son: la seguridad, la política interna y la despenalización de las drogas, pero en esta lista no estaría el bienestar social, la salud ni la educación.

“Este libertarismo extremo cree que el Estado es el problema”, enuncia Ospina, por lo que niega la brecha salarial. Por lo que buscará privatizar todo lo que se pueda, hasta la seguridad nacional: contratar mercenarios.

Es por esto por lo que Bustamante cree que los neoliberales quedan cortos al lado de este dogma. Y el Estado argentino, a pesar de que fue gobernado recientemente por un régimen socialista, este es capitalista, al igual que su lógica de producción, sostiene Romá. No obstante, ¿cuánto tiempo va a tomar el período de sacrificio del que habla el mandatario?, para que venga el de prosperidad, el analista político argentino no lo sabe, pero lo que sí se conoce, enfatiza, es que hay sectores que la están pasando muy mal.

Aun así, los más golpeados con este sistema serían las clases medias y vulnerables, opina Romá, por lo que supone que estos estratos no quedarían de pie, sino solamente los sectores más acomodados. Esto, porque para Milei, expresa Ospina, las políticas a favor de la justicia social son negativas, ya que estas inducirían a la injusticia, contrario a lo que aclama su coterráneo, el papa Francisco.

La idea, explica Bustamante, es que cada uno tiene la irrestricta responsabilidad de su destino, por lo que basar su presente en el argumento de que “yo nací en un suburbio miserable y por eso soy pobre”, no es valedera, porque “tenía la obligación de haber hecho algo para salir de eso; sin excusas”. Por lo que la única prueba de moralidad es cómo te fue económicamente, asevera.

Pero las 10 medidas económicas no fueron las de choque que se esperaban, por lo menos una no, señala Chavarría. Luis Caputo, ministro de Economía de Argentina, declaró que la décima medida, un pedido del jefe de Estado, consistía en duplicar la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar. Estas acciones son discordantes a lo que ha alarido Milei, pero demostraría, como siempre, que cuando son gobernantes no predomina la pureza, ya que “al tomar decisiones son una contracción enorme”, exclama.

Y es que, a veces primero está la teoría y después está la realidad, y muchas veces la realidad no termina encajando en la doctrina, declara Romá.

También llama la atención es que Milei “se ha aliado con una serie de derecha que son más tradicionales, personeros políticos de los que él denotaba como la casta”, revela Ospina; entre ellos: Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Además, el día que asumió su cargo, en la foto con sus pares, a su izquierda estuvo Gabriel Boric, el presidente milenial chileno y de izquierda; ideología que ha criticado.

Y es que, a criterio de Bustamante, a Milei le será complicado romper relaciones con sus vecinos, como Bolivia, Chile y Brasil. “Hay un tema de realismo político que es imposible soslayar. Sin embargo, la posesión es un acto protocolar de buenas maneras y modales... más cuando hay varios miles de kilómetros de frontera entre Chile y Argentina”.

¿Pero esta corriente podría extenderse por América Latina? Para Chavarría, podría ser, ya que cada sociedad intenta encontrar una salida o una solución, aun cuando pueda equivocarse, a lo que ha sido el populismo, la derecha, el socialismo del siglo XXI. “En nuestro caso, el socialismo del siglo XXI representó una esperanza, pero fue un intento fallido”.

Y aunque muchos argentinos extrañan su país de antes del peronismo, no significa que este será igual; pero habrá que esperar, convergen los expertos.

