La mandarina Tango ecuatoriana inicia su ruta al mercado global

Estados Unidos seducido por la mandarina ecuatoriana. Ecuador marcó un nuevo capítulo en su historia agroexportadora con la primera exportación de mandarina variedad Tango hacia California, Estados Unidos, consolidando su presencia en los mercados internacionales y destacando el potencial de sus productos no tradicionales. Este logro fue anunciado oficialmente hoy, 14 de julio de 2025, por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad), en un evento realizado en Guayaquil, en el centro de acopio autorizado Durexporta S.A.

Te invitamos a leer: Los aguacates y pitahayas de Ecuador llegan por primera vez a Argentina

El proceso ha sido el resultado de más de cinco años de negociaciones técnicas y bilaterales entre Agrocalidad y el Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y Animales (APHIS) del Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA). La primera carga, gestionada por Ecuagroimport, consta de 23.000 kilogramos de fruta fresca, que cumple con exigentes protocolos fitosanitarios y de inocuidad.

“Esta exportación representa un importante avance para los agricultores del país y evidencia el valor de nuestros productos no tradicionales, como la mandarina. Desde el Gobierno Nacional, seguiremos trabajando para impulsar su presencia en más mercados internacionales”, señaló Gustavo Cepeda, subsecretario de Cadenas Estratégicas Agropecuarias del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

La mandarina Tango se cultiva en el cantón Pimampiro, provincia de Imbabura y se distingue por su alta calidad, sabor dulce, coloración uniforme y excelente aceptación en mercados internacionales. Este avance abre nuevas oportunidades para pequeños y medianos productores, fomentando la diversificación de la oferta exportable del país.

Santiago Latorre, productor de mandarina agradeció a Agrocalidad, al Ministerio de Agricultura y Ganadería y al Gobierno Nacional por su apoyo durante estos años. “Hoy la mandarina ecuatoriana conquistará a los consumidores estadounidenses”.

RELACIONADAS Europa da un año más a Ecuador para que su cacao y café cumplan con norma forestal

El trabajo coordinado entre el sector productivo y las instituciones del Estado ha sido clave para alcanzar este resultado, demostrando la capacidad del país para producir con altos estándares de calidad e inocuidad, cumpliendo los requisitos fitosanitarios exigidos a escala global.

“Ecuador ha demostrado que es capaz de producir con altos niveles de calidad, cumpliendo rigurosamente los estándares internacionales. Gracias a ello, cada vez más productos nacionales logran acceder y consolidarse en mercados mundiales, generando oportunidades y mejorando las condiciones de vida de muchas familias que viven del agro”, resaltó Larry Rivera, coordinador general de Sanidad Vegetal.

La estrategia para conquistar mercados internacionales

¿Cómo hacer sostenible la exportación de mandarina Tango? Esa fue la pregunta que Diario EXPRESO planteó a Santiago Latorre, productor de mandarina. La respuesta no dejó dudas: "la clave está en la planificación estratégica, el uso de variedades protegidas, el control de la trazabilidad y la disciplina comercial".

Ecuador se ganó un lugar en el Mundial de Helados 2026 con sus sabores únicos Leer más

Latorre, representante de la empresa exportadora Ecuagroimport, fue claro: “Estoy de acuerdo con usted. Hemos visto muchos proyectos que empiezan con fuerza y luego desaparecen. Por eso, como país, debemos enfocarnos en cultivar variedades protegidas que tengan una ventana de mercado real. No podemos seguir sembrando de forma improvisada, como ha pasado con el arándano, sin saber si realmente tenemos una ventaja competitiva en el calendario internacional”.

Explicó que en el caso de la mandarina Tango, cada productor firma un contrato y paga derechos para cultivarla legalmente. Esto permite que la fruta tenga trazabilidad y que se pueda exportar con certificación oficial. “El problema que hemos vivido en carne propia en Ecuador es la propagación ilegal. Hay agricultores que toman yemas de una finca y reproducen la planta sin autorización, afectando al productor que sí invirtió. Pero como esta es una variedad registrada, el obtentor tiene derecho a denunciar ante Senadi (Servicio Nacional de Derechos Intelectuales) y se pueden aplicar sanciones”, recalcó.

Además, explicó que solo quien tenga el sello de certificación puede exportar bajo la denominación mandarina Tango. “El agricultor que actúa por debajo de la mesa no podrá ingresar su fruta a la cadena de exportación. Aquí es donde entra el rol clave de los empacadores como Durexporta: si no tienes tu certificación, simplemente no puedes pasar el filtro”.

La sostenibilidad, por tanto, se basa en cumplir con las normas, proteger la inversión legal y evitar la competencia desleal. Pero también en una buena planificación agronómica y comercial. “Trajimos esta variedad porque nadie en el mundo producía Tango en junio y julio. Esa ventana de mercado es lo que le da valor y futuro a este proyecto. A eso súmele que es una fruta sin semillas, muy dulce, con buena acidez y con una cáscara de color naranja intenso, que es lo que paga el consumidor”.

En cuanto a la ubicación de los cultivos, Latorre detalló que los campos están distribuidos en el norte de la provincia de Pichincha y en la provincia de Imbabura, principalmente en Pimampiro, Coñaquí (cerca de Ibarra) y San Gabriel. “Buscamos zonas de altura que tengan el frío necesario para desarrollar ese color que distingue a la fruta. No es solo sabor o productividad, es apariencia también”.

Manabí pone a Ecuador en la mesa del mundo con su riqueza culinaria Leer más

Consultado sobre el tiempo que lleva la empresa en el mercado y su impacto laboral, explicó que llevan más de 20 años trabajando en el desarrollo de material vegetal, sobre todo en frutillas y ahora también en aguacate. Este nuevo proyecto de mandarinas se suma a su portafolio y ya genera empleo directo e indirecto para más de 100 personas.

Respecto al futuro, Latorre fue enfático: “Hoy enviamos el primer contenedor. Pero con las 32 hectáreas que tenemos actualmente, proyectamos alcanzar en tres años 1,5 millones de kilos, lo que representa entre 30 y 40 contenedores anuales. Además, ya tenemos conversaciones avanzadas con dos de los principales compradores de cítricos de Estados Unidos. También estamos enviando muestras a Europa, y negociando con Medio Oriente”.

Sobre el valor económico de este primer envío, indicó que el contenedor va a un cliente premium que evaluará la fruta al llegar. Según esa calificación, la fruta se distribuirá a mercados de alto, medio o bajo valor. “Estamos apostando a calidad, y si logramos los resultados esperados, el potencial para el país será enorme”, concluyó.

Así, la mandarina Tango no solo representa una fruta de exportación: es también un ejemplo de cómo la visión a largo plazo, el cumplimiento de la normativa y la apuesta por la diferenciación pueden hacer sostenible una agroindustria. Un modelo que bien podría replicarse en otros sectores del agro ecuatoriano.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ