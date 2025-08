Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 4 de agosto de 2025

Este lunes 4 de agosto, en este inicio de semana, las energías se renuevan y cada signo del zodiaco enfrenta nuevos desafíos y oportunidades en el amor, el trabajo, la salud y más.

Las predicciones de hoy están especialmente diseñadas para darte una guía concreta, llamativa y puntual. ¡Sigue leyendo y déjate sorprender por lo que trae tu signo!

Aries (del 21 de marzo al 19 de abril). Te enfrentas a un dilema emocional que te obliga a elegir entre lo que quieres y lo que necesitas. Una conversación pendiente toma un giro inesperado. Aprovecha para cerrar ciclos sin dejar heridas abiertas. Cuida tu sistema digestivo.

Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo). Recibes una propuesta inesperada que activa tu lado más ambicioso. Alguien cercano te confiesa algo importante que cambia tu perspectiva. El estrés se refleja en tus hombros, así que procura moverte más. Evita firmar papeles sin leer bien.

Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio). Un recuerdo te hace replantearte decisiones recientes. Las relaciones familiares requieren más atención que de costumbre. Hoy conectas con una persona con la que hay una química inmediata. Cuida tus palabras: pueden encender o apagar fuegos emocionales.

Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio). Tu intuición se afina y logras detectar intenciones ocultas en tu entorno laboral. Una compra impulsiva te genera culpa, pero también te enseña a medir mejor tus deseos. Hay reencuentros con personas del pasado que te remueven.

Leo (del 23 de julio al 22 de agosto). Hoy brillas en un entorno donde antes te sentías invisible. Tu liderazgo se nota y alguien importante lo reconoce. Ten cuidado con los excesos alimenticios: tu cuerpo pide balance. Un nuevo proyecto creativo te llena de entusiasmo.

Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre). Cambias de opinión sobre una decisión que dabas por cerrada. El cuerpo te pide descanso, y tu mente, claridad. Encuentras respuestas en el silencio. Evita los entornos ruidosos y busca espacios para estar contigo mismo. Hay señales en los detalles.

Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre). Una situación incómoda en el trabajo saca a relucir tu diplomacia. Recuperas la confianza de alguien que se había alejado. No es día para iniciar rutinas estrictas, pero sí para reorganizar prioridades. Un libro te ofrece más de lo que esperas.

Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre). Una revelación amorosa sacude tu día, pero abre una puerta que necesitabas ver. Se activa tu lado más sensual y magnético. Aprovecha esa energía para renovar vínculos. Evita caer en sospechas infundadas: hoy la transparencia vale más que nunca.

Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre). Un plan de viaje o mudanza se reactiva con fuerza. Hoy es un buen día para retomar idiomas o aprender algo nuevo. La nostalgia se asoma, pero no logra detenerte. Te llegan buenas noticias desde lejos, tal vez de alguien ausente.

Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero). Una persona en tu entorno laboral reconoce tu esfuerzo silencioso. No lo ignores, es momento de mostrar tu valor sin temor. Hay movimiento en temas financieros, pero exige atención al detalle. Recuerda que decir “no” también es un acto de poder.

Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero). Te descubres en un estado emocional que no esperabas. Tu sensibilidad aumenta y eso genera nuevas conexiones. Un cambio de look o de estilo te da más seguridad de la que imaginas. Hoy no todo se mide en productividad.

Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo). La música, el arte o una imagen despiertan una inspiración repentina que debes aprovechar. Alguien del pasado te busca, pero no necesariamente por buenas razones. Tu intuición será tu mejor brújula. Evita decisiones apresuradas en lo económico.

Este lunes 4 de agosto es ideal para escucharte con atención y actuar con consciencia. Aunque cada signo experimenta desafíos distintos, todos tienen la oportunidad de crecer, liberarse y conectar con lo que de verdad importa. Los astros te guían, pero tú decides cómo avanzar. ¡Hazlo con valentía!

